Fotbalista Brabec byl rád za vítězný gól, další soupeře pro MS vidí jako výzvu

Praha - Šťastný za vítěznou branku do sítě Estonska i úspěšně zvládnutý závěr kvalifikační skupiny byl po výhře 2:0 obránce Jakub Brabec. Právě jeho trefa z 59. minuty pomohla prolomit v Praze koncentrovanou obranu soupeře a nasměrovat české fotbalisty ke čtvrté výhře. Přestože reprezentační celek neuspěl ve snaze o druhé místo a v dalších bojích o MS bude mezi nenasazenými týmy, Brabec věří, že do jarní baráže není se spoluhráči bez šance.

"Nebylo to pro nás lehké utkání. Po přípravném utkání s Kuvajtem jsme museli být připravení na těžšího soupeře. Estonce jsme nepodcenili. Co jsme viděli, špatní nebyli a v utkání to prokázali," řekl v on-line rozhovoru s novináři Brabec.

Devětadvacetiletý obránce se prosadil střelecky v reprezentaci po dvou letech. "Jsem rád, že jsme utkání zvládli. To bylo na prvním místě a těší mě, že ten gól k tomu pomohl. Byla to pro nás důležitá branka, protože jsme se tam nemohli pořádně dostat," uvedl Brabec.

Ocenil i čisté konto a souhru s dalšími obránci. "Myslím, že se nám podařilo navázat na Kuvajt. Stav utkání nebyl sice podle našich představ, ale až na pár závarů jsme tempo hry ovládali. Jsem rád, že jsme s Davidem Zimou a celou obranou udrželi čisté konto. Věděli jsme, že to nebude jednoduché a v určitých fázích jsme to urvali i silou, což je důležité," mínil Brabec.

Češi při remíze Walesu s Belgií (1:1) obsadili se 14 body třetí místo ve skupině E. Do jarní baráže půjdou jako nenasazení a mohou narazit na týmy jako Portugalsko, Skotsko, Itálie, Rusko, Švédsko, Wales. "Už před zápasem jsme věděli, že to bude těžké. Belgii už o moc nešlo nešlo, mohli to protočit. O tom druhém třetím místě se rozhodlo už v předešlých zápasech," připomněl Brabec ztráty s Walesem nebo Belgií.

"Soupeři jako Portugalci nebo Italové nejsou ničím příjemným. Přáli bychom si lehčího soupeře, ale jde o mistrovství světa a kdybychom se tam dostali, tak bychom tyto týmy potkávali. Je to výzva a věřím, že se o to popereme," uvedl obránce Arisu Soluň.

Sám by si proto přál raději narazit na Skotsko nebo Wales, s nimiž se již letos národní tým utkal. "Byly by to přijatelnější týmy než Portugalsko a Itálie. S Itálií jsme si to zkusili před Eurem a nebylo to z naší strany nic ideálního. Naopak se Skotskem jsme hráli i před jejich fanoušky na Euru a zvládli jsme to. Věřím, že by to bylo snazší než Portugalsko nebo Itálie," prohlásil Brabec.

Věří také, že do jarních bojů bude tým silnější i s možným návratem Patrika Schicka nebo Jakuba Jankta, kteří chyběli kvůli zranění. "V tuhle chvíli jsme měli hodně zraněných hráčů. Vypadli nám i nějací stopeři. Věřím, že můžeme být ještě silnější a lepší. Do baráže to bude potřeba," dodal Brabec.