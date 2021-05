Formule 1 se vrací do ikonického Monaka, Red Bull cítí svou šanci

Monte Carlo - Útok na ikonickém místě, který má ještě více zamotat bitvu o titul ve formuli 1, plánuje ve víkendové Velké ceně Monaka tým Red Bull s Maxem Verstappenem. Ačkoliv nizozemský jezdec ztrácí po čtyřech závodech 14 bodů na vedoucího Lewise Hamiltona, právě místní úzké uličky by mohly jeho vozu sedět víc než konkurenčnímu Mercedesu. Slavný závod se do Monte Carla vrací po roční pauze způsobené koronavirovou pandemií a navštíví ji až 7500 fanoušků.

"V Monaku jsem ještě nikdy nebyl na pódiu, takže bych to teď rád změnil," řekl agentuře DPA Verstappen. Klíčem k úspěchu by více než kde jinde měla být kvalifikace a start do závodu, neboť se na místní trati velmi těžko předjíždí. Ne nadarmo i trojnásobný mistr světa Nelson Piquet tvrdil, že závodit v Monaku je jako "prohánět se na kole po obýváku." Díky tomu, že bude více než na výkonu motoru záležet hlavně na maximálním přítlaku, cítí Red Bull šanci na úspěch.

"V kvalifikaci jsme byli vždy blízko pole position a teď musíme udělat maximum pro to, abychom zde Mercedes porazili," prohlásil šéf týmu Christian Horner a zároveň apeloval na nutné zlepšení svého druhého jezdce Sergia Péreze. Mexičan zatím získal 32 bodů a v průběžném pořadí MS mu patří 6. místo. Slíbil však, že Monte Carlo může být jeho bodem zlomu. "Mám na to tady zabojovat o vítězství. Je to mé oblíbené místo," nechal se slyšet Pérez.

O vyrovnanosti svědčí i fakt, že Red Bull na zdejší trati vyhrál od roku 2010 čtyřikrát a Mercedes pětkrát. "Monako mi vloni dost chybělo. Pro každého jezdce a tým je to jedinečný a vyčerpávající víkend. Není tu prostor pro chyby a vždy vám tu hoří pod zadkem. Tenhle závod z vás dělá ty nejlepší a my výzvy milujeme," prohlásil šéf "stříbrných šípů" Toto Wolff.

Ač má úřadující mistr světa Hamilton stejně jako Verstappen v Monaku trvalé bydliště, celkem tam posbíral jen tři triumfy a na absolutního rekordmana Ayrtona Sennu mu další tři chybí. Na druhou stranu bude Brit obhajovat poslední triumf z roku 2019 a po své 100. pole position ve Španělsku bude cílit na 99. vítězství v kariéře.

"Když jsme naposledy závodili v Monaku, bylo to krátce po smrti Nikiho Laudy. Nyní věřím, že už to nebude mít Lewis tak v hlavě," přál si Wolff.

Navzdory covidovým opatřením a zákazu vycházení od 22:00 do 6:00 by neměly ani tentokrát chybět na pozadí Velké ceny Monaka tradiční jachty a luxusní kulisy. Domácí závod prožije pátý muž aktuálního pořadí Charles Leclerc z Ferrari a speciální oslavu chystá i McLaren, jenž pro tento závod změnil týmové barvy na oranžovou a modrou ve jménu svého sponzora Gulf Oil. Williams zase oslaví jako teprve třetí tým v historii jubilejní 750. start v F1 a poveze na svém monopostu sto jmen vylosovaných fanoušků.

Program Velké ceny Monaka začne již ve čtvrtek dvěma tréninky. Po sobotním třetím tréninku je v plánu od 15:00 SELČ kvalifikace. Závod začne ve stejném čase o den později.