Forbes: Kam dál, když cena ropy poprvé spadla pod nulu

New York - Cena nejbližšího kontraktu na americkou lehkou ropu WTI kvůli koronaviru poprvé spadla pod nulu. Už při obchodování v Asii a v Evropě v pondělí květnový kontrakt na WTI ztratil prakticky veškerou hodnotu a pak uzavřel na minus 37,63 USD za barel. To byl propad o více než 300 procent a nejhorší vývoj minimálně od roku 1946, kdy se tato data začala systematicky zapisovat. Nabízí se tedy otázka, kam dál, napsal Gaurav Sharma na serveru časopisu Forbes.

Společnost CME Group, majitel burzy NYMEX, kde se kontrakty na ropu WTI obchodují, už dala najevo, že cenu kontraktu bude možné stanovovat i v záporných hodnotách.

"Ale ta hloubka a rychlost poklesu naznačuje, jak silně negativní je na trhu postoj k nejbližším kontraktům. I to historické snížení těžby o 9,7 milionu barelů denně, k němuž přistoupili producenti ropy ze skupiny OPEC+, je teď považováno za příliš slabé a za příliš pozdě na to, aby šlo květnový kontrakt zachránit," píše autor.

Pondělní debakl, kdy cena WTI s dodáním v květnu přechodně spadla až na minus 40,32 USD za barel, také ukazuje, jak je trh s ropou ve Spojených státech přesycen. Kvůli omezení mnoha činností v reakci na šíření pandemie způsobené koronavirem ekonomika funguje ve značně omezeném režimu a poptávka po surovinách rychle vysychá. Přebytky už se tedy pomalu nevejdou ani do těch zásobníků, kde ještě nějaké místo zbývalo.

V klíčovém překladišti Cushing v Oklahomě, které slouží také jako dodávkový uzel pro ropu WTI, se objem zásob jen od konce února zvýšil o 40 procent na téměř 55 milionů barelů, ukazují data konzultační společnosti IHS Markit. To znamená, že toto překladiště, jehož kapacita podle údajů amerického státního Úřadu pro energetické informace (EIA) dosahuje 76 milionů barelů, se rychle plní.

Navzdory cenovým propadům ale drobní investoři ropu s dodáním v červnu stále nakupují, a to prostřednictvím burzovních fondů ETF. Přes ně drží asi 565 milionů barelů ropy, přičemž fondy ETF vlastní zhruba 60 procent červnových kontraktů na WTI.

"To věští problémy, vzhledem k tomu, že hněv obchodníků, kteří spekulují na pokles cen, se teď stáčí právě k červnovému kontraktu na WTI," upozorňuje autor. Cena by se tak podle něj mohla sesunout až k deseti dolarům, zvlášť když se vezme v úvahu, že výpadek poptávky způsobený koronavirem by mohl podle některých odhadů dosáhnout až 30 milionů barelů denně. To je zhruba trojnásobek objemu, o který producenti z OPEC+ sníží těžbu. OPEC+ zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a další významné těžební země v čele s Ruskem.

I když trh s ropou čekají lepší časy, až se svět bude schopen vypořádat s pandemií způsobenou koronavirem, zotavení bude asi pomalé, bolestné a patrně se nedostaví dřív než ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku, případně až v prvním čtvrtletí roku příštího. Navzdory potížím, které má trh ještě před sebou, předpovědi, že příští rok bude ropa za 40 dolarů, nejsou vůbec od věci.

"Krátkodobé spekulanty ale dostane spíš to, co se stane v mezidobí. Zvláště pak ty, kteří sázejí na růst ceny už teď v červnu," dodává autor.