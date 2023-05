Fond: O zemědělské dotace žádá 28.800 zájemců, farmy se účelově nedělí

Praha - Žádost o zemědělské dotace podalo v řádném termínu 28.807 zájemců. Termín pro podání byl do 15. května, další žádosti mohou přibýt do 9. června se sankcí ve výši jednoho procenta z požadované částky. V tiskové zprávě o tom informoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), podle kterého jsou počty žadatelů podobné jako loni. Farmy se podle fondu kvůli změnám v nastavení dotační politiky účelově nerozdělují.

Fond přijal téměř 30.000 žádostí, což je více, než je žadatelů. "Někteří žadatelé podají žádost chybně či opakovaně, proto se liší počet žádostí a žadatelů. Tito žadatelé pak své nerelevantní žádosti stahují," uvedl Vítězslav Vopava, ředitel Sekce přímých plateb. Dodal, že loni fond za celé období včetně termínu se sankcí obdržel 31.002 žádostí, které podalo 30.420 žadatelů.

Podle generálního ředitele SZIF Petra Dlouhého jsou počty žadatelů obdobné jako loni. Přechod na nové období Společné zemědělské politiky EU, které začalo letos, je tedy podle něj plynulý a nenaplnily se obavy zemědělců, že se kvůli změnám nastavení dotací budou farmy účelově dělit.

Vláda loni rozhodla o změně takzvané redistributivní platby, kterou dostávají zemědělci na prvních 150 hektarů půdy. V současném dotačním období na ni má jít 23 procent z částky určené na přímé platby zemědělcům, dříve se plánovalo deset procent. Více peněz tedy dostanou menší farmáři, což minulý rok vyvolalo i několik protestů Agrární komory ČR a Zemědělského svazu ČR. Prezident komory Jan Doležal varoval loni v červnu před tím, že v ČR se chystá "dotační tunel".

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) letos řekl, že na případné účelové dělení farem kvůli získání zemědělských dotací se bude pohlížet jako na dotační podvod.

Dlouhý dříve uvedl, že fond letos nepředpokládá vyplácení záloh a SZIF chce do konce roku vydat rozhodnutí o dotacích o objemu zhruba 17 miliard Kč. Podobně to bylo minulý rok. Po novém roce by se mělo spustit vydávání rozhodnutí u dotačních titulů o objemu zhruba 13 miliard Kč.