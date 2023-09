Fond Fonte Vitae udělil vůbec první ceny ESG v České republice

Nadační fond Fonte Vitae na podporu vzdělávacích a vědeckých projektů v oblasti ekologie a společenské odpovědnosti vyhlásil ceny ESG (Environmental – Social – Governance) ve čtyřech kategoriích.

„Snažíme se ukázat, že veřejná osvěta a snaha podnikatelů chovat se k planetě a k lidem ohleduplně má smysl, a navíc se může i vyplatit,“ uvedl na úvod večera v pražském Stages hotelu zástupce generálního partnera – fondu kvalifikovaných investorů WERO ČSEF SICAV Jaroslav Ďuriš.

Enviromentální cenu (za přínos životnímu prostředí) převzal za technologii S.A.W.E.R. vyvinutou vědci UCEEB ČVUT pro EXPO v Dubaji a vyrábějící samostatně vodu ze vzduchu její duchovní otec Jiří F. Potužník.

„S.A.W.E.R. získal už na EXPO cenu za nejlepší inovaci a jeho vývoj dál pokračuje – poslední verze pojmenovaná EWA je zcela mobilní a má dokonce neprůstřelnou ochranu,“ řekl generální komisař pro EXPO 2020 Jiří F. Potužník, „ale pokud se objeví v nějakém konfliktu, tak jen na správné straně.“

Cenu za společenskou odpovědnost obdržela společnost SIEBERT + TALAŠ a za příkladné řízení a management byla oceněna firma CLEANEE s.r.o.

Poslední cenu – za mimořádný přínos – převzala Olga Menzelová společně s vědcem, členem prestižní Americké akademie věd a umění, Miroslavem Bártou, kteří již šest let organizují ekologické edukativní výstavy putující po nejnavštěvovanějších centrech českých i zahraničních měst. „Jsme vůbec první civilizace, která většinu toho, co vyrobí, recyklovat nebo vrátit zpět do přírody,“ zmínil autor světově uznávaných knih o dějinách, vývoji, úpadku a regeneraci civilizací, „a týká se to již celé planety.“

Nadační fond reprezentovaný jejím prezidentem – hercem a ekologickým aktivistou Petrem Vackem – vznikl v roce 2022 a jeho prvotním cílem byla podpora projektů zaměřených na ochranu a využívání vodních zdrojů. Udělování cen ESG v České a Slovenské republice rozšiřuje jeho působnost i do dalších oblastí ekologické a společenské odpovědnosti a je vůbec prvním projektem svého druhu v Evropě. Přihlášky do příštího ročníku a další informace zájemci najdou na www.cenyesg.cz.

