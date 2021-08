Fond dopravy bude mít příští rok na výdaje 130,5 miliardy korun, meziročně více

Praha - Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), ze kterého jsou financovány dopravní stavby, bude mít v příští rok na výdaje 130,5 miliardy korun, což je meziročně o zhruba tři miliardy více a o 10,5 miliardy korun více, než bylo dosud plánováno. Na briefingu po dnešním jednání o rozpočtu na příští rok s ministryní financí Alenou Schillerovou to řekl ministr dopravy Karel Havlíček (oba za ANO). Schillerová uvedla, že na celkový plánovaný schodek státního rozpočtu to nebude mít vliv. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) chce navýšit pro příští rok rozpočet svého úřadu o pět miliard korun na zhruba 35 miliard Kč. Vláda počítá pro příští rok s celkovým deficitem rozpočtu 390 miliard korun.

Havlíček uvedl, že 90 procent dnešního jednání se týkalo ministerstva dopravy. Nejvíce peněz ze SFDI podle něj příští rok tradičně půjde na silniční a dálniční stavby, následovat budou stavby na železnici. "Předpokládá se, že to bude více než 60 miliard korun v rámci silnic, dálnic a obchvatů a řádově kolem 55 miliard korun na železniční infrastrukturu a nádraží," řekl ministr. Zbytek podle něj budou tvořit například peníze pro kraje, na nové technologie a zabezpečení nebo cyklostezky.

Převážnou část výdajů ministerstva průmyslu a obchodu, které Havlíček také vede, tradičně tvoří dotace na takzvanou zelenou energii. Podle dřívějších plánů měla dotace takzvaným podporovaným zdrojům energie ze státního rozpočtu příští rok meziročně klesnout o sedm miliard na 20 miliard korun. Havlíček dnes řekl, že aktuálně je v plánu 23 miliard korun.

Energetický regulační úřad dříve upozornil na to, že pokud by stát omezil financování podpor ze státního rozpočtu nebo by nenašel dodatečné zdroje pro krytí jejich případného nárůstu, rozdíl by museli uhradit spotřebitelé, a to konkrétně firmy a podniky na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí. Havlíček dnes slíbil, že příspěvek domácností ani firem se příští rok nezvýší. Celkové náklady na podporované zdroje energie v posledních letech každoročně činí přes 40 miliard korun, loni jim bylo vyplaceno 45,4 miliardy korun. Část kryje státní rozpočet, zbytek dotují zákazníci. Úsporu má přinést novela zákona o podporovaných zdrojích energie, kterou Senát vrátil do Sněmovny.

"Kapitola průmyslu a obchodu bude hospodařit s 59,2 miliardy korun, což je meziročně o 7,6 miliardy Kč více. Navýšení bude převážně financováno z evropských peněz z Národního plánu obnovy," napsala po dnešním jednání na twitter Schillerová.

Celkové příjmy státního rozpočtu ministerstvo financí na příští rok naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje na 1,876 bilionu korun. Schodek by tak měl činit 390 miliard korun. Podle ekonomů je deficit příliš vysoký a zadlužování Česka patří k nejrychlejším v Evropské unii. Návrh rozpočtu kritizuje i opozice. Vláda musí návrh státního rozpočtu poslat Sněmovně do konce září. Začátkem října budou parlamentní volby, podobu státní pokladny tak budou schvalovat až noví poslanci. Dá se předpokládat, že rozpočet ještě pozmění.

Dostálová chce zvýšit rozpočet pro MMR o pět miliard na zhruba 35 miliard korun

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) chce navýšit pro příští rok rozpočet svého úřadu o pět miliard korun na zhruba 35 miliard Kč. Jde o národní dotace, které chce použít zejména na podporu dostupného bydlení, místní komunikace, veřejné budovy nebo sportoviště. Dostálová to dnes řekla novinářům před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

"Požadavek obcí je v jednotkách miliard, takže se určitě budeme bavit o navýšení investic do národních dotačních programů. Jednoznačně chceme podporovat dostupné bydlení, budeme investovat do pozemků pro následnou bytovou výstavbu a podobně. Těch požadavků mám celou řadu a byla bych ráda, kdyby do národních dotačních programů se podařilo vyjednat aspoň pět miliard korun navíc," uvedla Dostálová.

S penězi z evropských dotací vyjádřila spokojenost, nové programové období se podle ní začne rozjíždět zhruba v únoru příštího roku. "Ale nějakou dobu bude trvat, než se podaří podepsat první smlouvy. Proto si nemyslím, že v příštím roce nějaké velké čerpání bude," doplnila Dostálová.

Jak dále uvedla, při vyjednávání by jí mohlo pomoci sobotní vyjádření prezidenta Miloše Zemana. Ten uvedl, že by chtěl větší podporu bytové výstavby. Návrh státního rozpočtu totiž prezident považuje podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. "Pan prezident mi hodně pomohl, jeho slova jsem přijala s velkým nadšením," dodala Dostálová.

Základní parametry státního rozpočtu vláda schválila v červnu. Celkové příjmy rozpočtu ministerstvo financí naplánovalo včetně peněz z EU na 1,486 bilionu korun a výdaje na 1,876 bilionu korun. Schodek by tak měl činit 390 miliard korun.

Schillerová již dříve uvedla, že do říjnových parlamentních voleb nestihne Sněmovna zřejmě rozpočet schválit, a to ani v prvním čtení. Po volbách tak bude muset vláda návrh opět schválit a předložit poslancům.