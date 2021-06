Foma Bohemia zvyšuje výrobu černobílých filmů, vyváží je do 100 zemí

Hradec Králové - Společnost Foma Bohemia Hradec Králové zvyšuje výrobu filmů pro černobílou amatérskou i profesionální fotografii. Loni se podíl takzvané černobílé fotografie na tržbách firmy 199 milionů korun zvedl přibližně na 45 procent z předloňských 36 procent. Po britském výrobci černobílých filmů Ilford je nyní hradecký podnik jejich druhým největším producentem na světě. Fotografické materiály vyváží do stovky zemí. Druhým stěžejním programem firmy jsou rentgenové filmy a materiály. Z exportu podnik získává asi 90 procent tržeb. ČTK to řekl jednatel a spolumajitel firmy Jindřich Puhlovský.

Fotogalerie

S nástupem digitální fotografie se zdálo, že segment klasické černobílé fotografie postupně zanikne. Na rozdíl od barevné fotografie se tak nestalo. Podle hradeckých výrobců filmu Fomapan chce mnoho lidí na světě fotit klasicky na černobílý film. "Pokles odbytu naší černobílé fotografie se zastavil kolem roku 2000 a posledních pět let roste," řekl Puhlovský. Foma Bohemia podle něj dokázala zaplnit pozice, které v černobílé fotografii postupně opouštěli světoví výrobci fotografických materiálů, například Kodak či Agfa.

Hlavními odbytišti černobílých filmů z Hradce Králové jsou USA a Německo, i s ostatním sortimentem je následují Nizozemsko a Čína. Významným odbytovým kanálem se podle Puhlovského v poslední době stal internetový prodej, který v Česku podniku zajišťuje polovinu odbytu a výrazně roste i v Německu či Polsku.

"Loni nám k růstu v černobílé fotografii zřejmě pomohlo i to, že naši konkurenti byli dopady epidemie covidu postiženi více než my," uvedl Puhlovský. Kvůli dočasnému výpadku odbytu musel Foma Bohemia loni v říjnu a v listopadu zavést čtyřdenní pracovní týden. Současně to bylo jediné období, kdy podnik od státu čerpal covidovou podporu.

Z ostatního sortimentu Foma Bohemia loni zaznamenala pokles odbytu dentálních rentgenových filmů, což bylo i důvodem loňského snížení tržeb o 22 milionů korun. Podnik to přičítá epidemii, kdy lidé méně chodili k zubařům a také čím dál většímu rozšíření digitalizace v rentgenologii. Stagnaci společnost zaznamenala u technických rentgenových filmů využívaných hlavně v průmyslu, zejména ropném a plynárenském. Naopak nárůst měla u dozimetrických filmů, které slouží ke zjišťování radiace.

Díky vyššímu odbytu ziskovějších černobílých fotografických materiálů se podnik loni vrátil do zisku 5,8 milionu korun po předloňské desetimilionové ztrátě.

Letos Foma Bohemia plánuje odbyt na úrovni loňského roku a ziskové hospodaření. "Pokračuje trend růstu černobílé fotografie. Do ní směřují i investice. Novým strojem posílíme provoz balení, kde je stále hodně ruční práce," řekl Puhlovský. Podnik zaměstnává kolem 160 lidí.

Vznik Fomy Bohemia sahá do roku 1921, podnik je pokračovatelem před 100 lety založené Fotochemy Hradec Králové. Novodobá historie firmy se začala psát privatizací v roce 1995, kdy se Foma Bohemia zařadila do skupiny podniků bohumínské Bochemie. Společníky firmy se stali i manažeři Fomy Bohemia, kteří v roce 2005 podíl Bochemie odkoupili. Nyní je vlastníky Fomy Bohemia 14 českých fyzických osob.