Foldyna čeká, že vedení ČSSD bude hlasovat o jeho vyloučení

Praha - Poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna neuvažuje o tom, že by sám opustil stranu. Řekl to novinářům před dnešním jednáním předsednictva sociální demokracie, na něž byl pozván, přestože není jeho členem. Spolustraníky Foldyna nedávno mimo jiné pobouřil výrokem, že by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, kdy by ji opustila sociální demokracie. Kdyby širší vedení ČSSD odhlasovalo jeho vyloučení, chce nadále zůstat v politice. Neumí si zatím představit, co by to znamenalo pro jeho členství v poslaneckém klubu sociální demokracie.

Předsednictvo se dnes má také zabývat přípravou na senátní a krajské volby a na návrh moravskoslezské organizace by mohlo projednávat i možné odebrání licence 17 z 26 místních organizací v Ostravě.

"Já si nemyslím, že bych měl kamkoli odcházet. Já jsem tu stranu s kolegy spoluobnovoval v roce 1989, to řada mých kolegů chodila z družiny po obědě domů. V tuto chvíli nechci nikam odcházet sám," řekl Foldyna. "Chtěl bych zůstat v sociální demokracii, která dělá politiku pro lidi práce, ale bohužel v tuto chvíli to není tato sociální demokracie," doplnil.

Pokud by jej vedení ČSSD vyloučilo, neodvolal by se. "Myslím, že to nemá smysl vlamovat se do nějakých dveří, když vás někde nechtějí," doplnil. Je přesvědčen, že by se sociální demokracie měla vrátit k politice, s níž se postavila za lidi práce v době, kdy byl jejím předsedou nynější prezident Miloš Zeman.

V politice chce i v případě vyloučení ze sociální demokracie pokračovat. "Chtěl bych dělat politiku pro svoje děti a svůj národ. Udělám všechno pro to, abych v politice zůstal," uvedl. V tuto chvíli Foldyna neuvažuje o členství v jiné straně, spolupracoval by ale rád s takovými subjekty, které respektují národní zájem, identitu národa a preferují na prvním místě pracující rodinu.

Poslanec ČSSD Petr Dolínek před jednáním širšího vedení uvedl, že s Foldynou v některých věcech dlouhodobě nesouhlasí, ale ještě více nesouhlasí s vylučováním ze strany za názory. Poslanec Václav Votava ČTK napsal, že obecně není příznivcem jakéhokoli vylučování. "Pokud taková otázka bude na pořadu jednání, tak se podle toho také zachovám," poznamenal.

Podle pardubického hejtmana Martina Netolického se v některých případech členové strany vzdalují od jejího programu a je potřeba to na úrovni předsednictva řešit. Sociální demokracii se v minulosti vyčítalo, že mluví mnoha hlasy, takže je potřeba si stanovit priority, míní. "Pokud chceme obnovit důvěru veřejnosti, sociální demokracie musí mít jeden směr," uvedl.

Předseda ČSSD Jan Hamáček na Foldynův dřívější výrok o případné podpoře rekonstruované vlády reagoval slovy, že Foldyna buď bude respektovat politiku a rozhodnutí ČSSD, nebo nebude jejím členem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček uvedl, že z Foldynových kroků a prohlášení je zřetelné, že se otevřeně rozchází s programem a hodnotami ČSSD.

Vedení ČSSD bude připravovat volby, mohla by se zabývat Ostravou

Především přípravou na senátní a krajské volby v příštím roce by se mělo zabývat dnes předsednictvo sociální demokracie, které se odpoledne sejde v pražském sídle strany. Na návrh moravskoslezské organizace by mohl nejdůležitější orgán ČSSD mezi sjezdy projednávat i možné odebrání licence 17 z 26 místních organizací v Ostravě. Členové mohou na program navrhnout i další body.

ČSSD se přípravami na krajské a senátní volby, které se uskuteční v příštím roce, zabývá už delší dobu. Po srpnovém jednání předsednictva vládní strana například oznámila, že příští rok o Senát usilovat místopředseda strany Michal Šmarda či bývalý šéf horní komory a nynější místopředseda Milan Štěch. Kandidátku v krajských volbách na Vysočině povede hejtman Jiří Běhounek.

Odebrat licenci řadě ostravských organizací navrhuje moravskoslezská ČSSD. Zdůvodňuje to špatným výsledkem strany v posledních komunálních volbách a obavou, že mezi členy jsou tzv. černé duše. Předsedkyně ostravské ČSSD Jana Vajdíková to označila za účelové, po přeregistraci před dvěma lety podle ní mezi členy žádné černé duše nejsou. Ostravská ČSSD vznesla žádost, aby předsednictvo k odebrání licencí nepřistoupilo.