FN Ostrava má unikátní 3D mikroskop s kamerami místo čoček

Ostrava - Fakultní nemocnice Ostrava má k dispozici speciální 3D digitální mikroskop. Oproti současným přístrojům má jinou technologii snímání, kde skleněné čočky nahrazuje systém digitálních kamer. Software následně převádí data z kamer do trojrozměrného obrazu. Operovat se tak musí v polarizačních 3D brýlích. Na vývoji mikroskopu se podíleli i ostravští lékaři. Novinářům to dnes sdělila mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

"V neurochirurgii to považuji za malou revoluci, která přinese celou řadu novinek. U nás na klinice máme za sebou zhruba 20 operací a zkušenosti jsou opravdu výborné," uvedl přednosta Neurochirurgické kliniky Radim Lipina.

Operatér se při použití mikroskopu nemusí dívat do okulárů, ale operační pole sleduje na velké LCD obrazovce. Do ní jsou navíc integrovány i další zobrazovací metody jako například endoskop, magnetická rezonance, ultrazvuk, operační navigace nebo CT. "Výborná je kvalita zobrazení, hloubka ostrosti, světelnost. Výhoda je také v tom, že se můžeme díky robotickému rameni podívat takzvaně za roh, aniž bychom jakkoliv mikroskop přestavovali. Operaci to zpřesňuje a zrychluje," doplnil primář Neurochirurgické kliniky Tomáš Hrbáč.

Mikroskop sedm let vyvíjeli v americké Kalifornii a velkou měrou se na jeho vzniku podle mluvčí podíleli právě i lékaři Neurochirurgické kliniky FN Ostrava. "Na začátku vývoje byla po celém světě vybrána zhruba stovka neurochirurgů, kteří byli přizváni, aby průběžně vývojářům přístroj i technologie připomínkovali. Protože tuzemská neurochirurgie má ve světě velmi dobrý zvuk, byli mezi nimi i čeští lékaři," uvedla mluvčí.

Mikroskop budou využívat ve své práci lékaři různých klinik. Kromě Neurochirurgické kliniky to bude také Klinika otorinolaryngologie, chirurgie hlavy a krku a Centrum plastické chirurgie a chirurgie ruky.

Podle mluvčí lze navíc za současné koronavirové epidemie provádět s mikroskopem operace i u pacientů s nákazou covid-19. Lékař totiž může mít všechny potřebné ochranné pomůcky, což je s klasickým mikroskopem téměř nemožné.