FMX Gladiator Games ovládl stejně jako před rokem Rinaldo

Praha - Francouz David Rinaldo ovládl stejně jako před rokem freestyle motokrosové Gladiator Games v Praze. Na 19. ročníku exhibiční show v O2 areně předvedl i svůj nejnovější trik Malakai, díky kterému letos ovládl prestižní zámořské X Games.

Devětadvacetiletý motokrosař zařadil trik, jehož jméno vymyslela momentálně zraněná česká freestylová hvězda Libor Podmol, hned na začátku finálové jízdy. Rinaldo se při saltu vzad otočil na motorce ještě kolem své osy. V průběhu večera předvedl ještě dalších 19 skoků, ve vyřazovacím závodě totiž nesměl žádný opakovat dvakrát.

"Je skvělé, že jsem mohl opět jezdit v Praze. Užil jsem si to. Snažil jsem se předvést to nejlepší, co šlo. Uvidíme se zase za rok," usmíval se Rinaldo po finálové výhře nad Filipem Podmolem.

Mladší bratr světového šampiona z roku 2010 Libora Podmola přišel o šanci na triumf hned na začátku finále. Při triku Surfer flip totiž upadl a poškodil si řídítka. "Chtěl jsem ve finále předvést všechny své nejlepší triky, ale to se bohužel nepovedlo. Udělal jsem chybu. Nepočítal jsem s airbagem, který se omylem spustil, a tím jsem si zamáčkl brzdu," řekl Filip Podmol, který i přes technické problémy finálovou jízdu dokončil. "Nic mě nebolí, ale jsem zklamaný," uvedl.

Vyprodaná hala byla stejně jako v minulých letech svědkem desítek podařených triků, salt vpřed i vzad doplněných různými variacemi. Salta předváděli i jezdci na čtyřkolce či sněžných skútrech. Diváci se dočkali i populárních vláčků, kdy bylo ve vzduchu současně hned několik motokrosařů.

Vedle Rinalda se v Praze představil i trojnásobný mistr světa Remi Bizouard z Francie, Němec Luc Ackermann, Adam Jones z USA nebo Španěl Edgar Torronteras, který v roce 2000 závodil v Brně na první freestylové motokrosové show v Česku. Ani zlomená noha nezabránila ve startu Petru Pilátovi, František Máca poté jako první Čech předvedl Front flip cliffhanger.