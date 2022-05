Florida srovnala sérii s Washingtonem, Pittsburgh odskočil Rangers

Hokejista Carter Verhaeghe (dole) dává vítězný gól Floridy, když překonává domácího brankáře Ilju Samsonova z Washingtonu ve čtvrtém utkání 1. kola play off NHL 10. května 2022.

New York - Hokejisté Floridy s Radkem Gudasem porazili Washington 3:2 v prodloužení a srovnali stav série prvního kola play off na 2:2. Do trháku se dostal Pittsburgh, který přehrál NY Rangers 7:2 a vede 3:1 na zápasy.

Washington byl v pondělním duelu s Floridou blízko třetí výhře v sérii. Po trefě Jevgenije Kuzněcova z 50. minuty vedl 2:1 a donutil Panthers k odvolání brankáře. Risk v šesti hráčích hostujícímu celku vyšel a dvě minuty před koncem srovnal Sam Reinhart.

Prodloužení rozhodli Panthers v čase 64:57, kdy se puk odrazil ke Carteru Verhaeghemovi, jenž střelou bez přípravy poslal odražený puka za Ilju Samsonova a svou druhou brankou v duelu rozhodl o vyrovnání série. Radko Gudas odehrál bezmála 12 minut, ve kterých stihl čtyři srážky.

Pittsburgh porazil NY Rangers vysoko 7:2 a po čtyřech zápasech série prvního kola play off vede 3:1. O druhé domácí výhře rozhodli Penguins ve druhé třetině, ve které vstřelili hned pět branek. Třemi body za gól a dvě asistence pomohl Penguins k výhře Sidney Crosby. Filip Chytil v dresu Rangers vyšel bodově naprázdno.

NHL - 1. kolo play off:

Východní konference - 4. zápasy:

Washington - Florida 2:3 v prodl. (stav série 2:2), Pittsburgh - New York Rangers 7:2 (stav série 3:1).

Západní konference - 4. zápasy:

Nashville - Colorado 3:5 (konečný stav série 0:4), Dallas - Calgary 1:4 (stav série 2:2).