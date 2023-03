Florida porazila Toronto a přiblížila se play off, Washington padl s Islanders

Utkání NHL Washington - New York Islanders, 29. března 2023. Kyle Palmieri (vpravo) z New York Islanders střílí gól, vlevo brankář Darcy Kuemper z Washingtonu Capitals.

Utkání NHL Washington - New York Islanders, 29. března 2023. Kyle Palmieri (vpravo) z New York Islanders střílí gól, vlevo brankář Darcy Kuemper z Washingtonu Capitals. ČTK/AP/Nick Wass

New York - Hokejisté Floridy v NHL porazili Toronto 3:2 v prodloužení a na poslední postupové místo do play off ve Východní konferenci ztrácí jediný bod. Postupu mezi elitní osmičku se na Východě přiblížili také NY Islanders, kteří si výhrou 2:1 po samostatných nájezdech upevnili sedmou pozici.

Florida ztratila čtyřikrát za sebou a v boji o play off vypadla z elitní osmičky. Výhra nad silným Torontem ale Predators vrátila zpět do hry. Celek z jihu USA v čase 59:00 spasil Sam Reinhart, který využil přesilovku a srovnal na 2:2. O vítězství Floridy pak ve druhé minutě prodloužení rozhodl Brandon Montour. David Kämpf z Toronta i floridský Radko Gudas vyšli v zápase bodově naprázdno.

Obě branky v souboji mezi NY Islanders a Washingtonem padly v rozmezí tří minut ve druhé třetině. Newyorský celek poslal do vedení Pierre Engvall, v zápětí ale srovnal Conor Sheary. Za nerozhodného stavu zápas došel do prodloužení, v němž diváci na branku čekali marně. Rozhodly tak samostatné nájezdy, ve kterých byli úspěšnější hosté z New Yorku. Capitals prohráli podruhé za sebou a na play off ztrácí již pět bodů.

V posledním středečním duelu Colorado podlehlo Minnesotě 2:4 a nevyužilo možnost dostat se v tabulce před svého soupeře. Wild se díky vítězství posunuli na druhé místo Západní konference. Hokejisté Avalanche jsou s tříbodovým odstupem pátí.

Výsledky NHL

Toronto - Florida 2:3 v prodl., Washington - NY Islanders 1:2 po sam. nájezdech, Colorado - Minnesota 2:4.