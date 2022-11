Florbalistům se postaví ve čtvrtfinále MS Slováci, kterým podlehli v kvalifikaci

Curych - Čeští florbalisté vstoupí do play off mistrovství světa v Curychu v pátek v 15:00 čtvrtfinálovým soubojem se Slovenskem, které je zaskočilo v květnu v kvalifikaci v italském Celanu a vyhrálo 5:4. Pro favorizované Čechy to bylo v jedenáctém vzájemném zápase první zaváhání. Vítěz duelu se utká v sobotu v semifinále s lepším z dnešního utkání mezi domácím Švýcarskem a Lotyšskem.

"Bude proti nám stát kvalitní tým s kvalitní obranou, který je silný v útoku a má výrazné individuality. Na to si budeme muset dát pozor," řekl trenér Jaroslav Berka. Jeho tým se Slovenskem prohrál ve finále kvalifikace MS, kde se zápasy hrály místo klasického formátu 3x20 minut jen 3x15.

"Prohra v Celanu je pro nás varování a uvědomujeme si, že abychom uspěli, musíme předvést výrazně lepší výkon než na kvalifikaci. Jedná se o čtvrtfinále mistrovství světa, motivaci uspět máme samozřejmě nejvyšší," podotkl Berka.

Slovenský tým vede český trenér Radomír Mrázek s asistentem Karlem Ševčíkem. Ve dvacetičlenném kádru mají 13 hráčů z české superligy. "S Radomírem se známe, ale není to nic zvláštního. Znám i spoustu jiných trenérů a také to do průběhu zápasu nebo přípravy nevstupuje," uvedl Berka.

Češi po třech duelech ve třech dnech s Lotyšskem (6:3), Německem (8:6) a Švédskem (3:3) půjdou po třídenním zápasovém volnu do závěrečného programu opět tří zápasů během tří dnů. "Obrovsky se těším. Z týmu jde veliká energie. Máme za sebou hodně precizní přípravu a jsem na to utkání zvědavý," uvedl útočník Mikuláš Krbec.

"Slováci hodně zapracovali na obraně. Celkově jsou velice kompaktní. Čekám velký počet brejků. Musíme si vážit balonu, abychom je do těch situací nepouštěli. Myslím, že to bude vyrovnané," řekl Krbec. Výhru Slováků v Celanu bere jako varování. "Je to zdvižený prst, abychom soupeře nepodcenili. Situace je ale úplně jiná. Jsme na mistrovství světa a také jsme udělali velký kus práce."

V týmu soupeře má Krbec spoluhráče ze Sparty Kristiána Kozáka a dříve hrál i s dalšími slovenskými reprezentanty. "Hodně se hecujeme na tréninku. Myslím, že na hřišti projde něco mezi řečí a pár soubojů tam navíc bude. Slováky jsem si přál, protože jim máme co vracet z kvalifikace. Máme dluh před fanoušky i pro nás do kabiny," dodal Krbec.

Mrázkovi je jasné, že oproti kvalifikaci bude obhájce bronzu těžké překvapit. "Pro nás je to strašně těžký duel. Budeme se maximálně těšit, ale favorit v zápase je jasně daný. Dá se předpokládat, že procentuální držení balonu bude 30 ku 70 možná 20 ku 80. My se budeme snažit mít balonek trochu víc pod kontrolou a to procento navýšit. Budeme se snažit hrozit z brejků, pokud nám nějaké Češi dovolí," prohlásil Mrázek, jehož tým ve skupině A hrál s Finskem (1:8), Norskem (7:6) a Švýcarskem (3:9). Ve středečním předkole play off vyřadil Polsko po výhře 9:1.

Slovenský obránce Michal Pažák z Vítkovic věří, že poslední úspěch proti českým florbalistům může jeho týmu pomoci v sebevědomí. "Může to hrát roli v tom, že si můžeme říct 'ano, máme na to, můžeme vyhrát'. Zase si řekněme, že to byl úplně jiný formát, bylo tam úplně jiné složení týmu, jsou to o hodně zkušenější hráči. Asi to bude zase od nuly, spíš bych řekl od minus jedna pro nás. Vzít si to tak, že musíme zabrat o hodně víc než v zápasech ve skupině," uvedl Pažák.

"Očekávám podobný průběh jako proti Švýcarům a Finům, kdy Češi budou hodně na míčku, budou nás ostřelovat a my musíme být pevní v defenzivě. Je potřeba nedostat v první třetině v prvních minutách dva, tři, čtyři góly, které by nás potom mentálně položily," dodal Pažák.