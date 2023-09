Florbalistky podlehly na úvod EFT v Ústí nad Labem Finsku

Ústí nad Labem - České florbalistky prohrály v úvodním utkání na Euro Floorball Tour v Ústí nad Labem s Finskem 4:6. Nezabránila tomu dvěma góly útočnice Karolína Suchá. Svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky čeká v sobotu od 19:20 souboj se Švýcarskem.

Brankářka Jana Christianová se stala nejstarší hráčkou v historii reprezentace, když nastoupila ve věku 33 let a 197 dnů. Překonala Magdu Benešovou, která 19. května 1995 na mistrovství Evropy ve švýcarském Adliswilu proti Rusku hrála osm dnů před 33. narozeninami.

V 11. minutě Češky prohrávaly 0:2 po brankách dvojčat Kauppiových. Finská kapitánka Veera Kauppiová otevřela skóre v čase 4:58 a potom se prosadila v přesilové hře její sestra Oona. Za 97 sekund sice snížila Martina Řepková a ve 23. minutě vyrovnala Eliška Chudá, ale v čase 32:13 vrátila Finsku vedení Sara Piispaová a za 66 sekund zvýšila náskok Hanna Niemeläová.

Za 34 vteřin se domácí tým radoval díky Suché. Po 17 sekundách závěrečné části vrátila Seveřankám dvoubrankový náskok Oona Kauppiová a ve 43. minutě dostala Češky zpět na kontakt Suchá. Výhru Finska ale potvrdila Veera Kauppiová.

Řepková vstřelila jubilejní 1200. gól české reprezentace v historii. "To jsem vůbec nevěděla, ale zní to docela hezky. Skórovat za národní tým je vždycky skvělé a je jedno, jaký zápas to je. Jsem moc ráda, že jsem tento milník pokořila," řekla webu Českého florbalu.

"Prohrály jsme, což jsme samozřejmě nechtěly. Do půlky zápasu jsme hrály naši hru a pak jsme si nechaly dát zbytečné rychlé dva góly, na což už jsme nebyly schopné zareagovat. Mrzí nás to, ale už asi víme, kde jsme udělaly chyby a příště se nám to nestane," dodala Řepková.

Česko - Finsko 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Řepková (Staňková), 23. Chudá (Trojánková), 34. Suchá (Brucháčková), 43. Suchá (Ratajová) - 5. V. Kauppiová (Turunenová), 11. O. Kauppiová (Westerlundová), 33. Piispaová (Rantanenová), 34. Niemeläová (Homiová), 41. O. Kauppiová (Westerlundové), 48. V. Kauppiová. Rozhodčí: Tomáš, Cíbik (oba SR). Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 402.

Švýcarsko - Švédsko 2:12 (2:6, 0:4, 0:2).