Florbalistky budou hrát na MS ve skupině se Švédskem, Slovenskem a Polskem

Singapur - České florbalistky budou hrát na mistrovství světa v Singapuru v základní skupině B s obhájkyněmi titulu z roku 2021 z Uppsaly Švédkami, Slovenkami a Polkami. Rozhodl o tom dnešní los v dějišti turnaje. Čtrnáctý světový šampionát se uskuteční od 2. do 10. prosince.

Se Švédkami, které na šampionátech triumfovaly osmkrát za sebou a celkem desetkrát, se Češky utkaly na MS naposledy v roce 2019 ve švýcarském Neuchatelu. V základní skupině podlehly 2:10.

Na šampionátech s nimi prohrály všech šest zápasů při celkovém skóre 10:55. Dohromady v 37 vzájemných duelech dokázaly uhrát jen jednu remízu (3:3), na kterou dosáhly na Euro Floorball Tour v Praze v říjnu 2008. Po 11 letech opět na domácí EFT podlehly 5:6 až po nájezdech.

Se Slovenskem, které vede český trenér Michal Jedlička, hrály Češky také ve skupině v Neuchatelu a rozdrtily ho 19:3. V 11 vzájemných duelech vyhrály deset, jednou Slovenky uhrály remízu.

S Polskem se svěřenkyně trenéra Lukáše Procházky utkají stejně jako na minulém MS v Uppsale, kde tým pod bývalým koučem Saschou Rhynerem vyhrál 6:2. Celkově ovládly Češky všech deset soubojů s Polkami. Naposledy se s nimi potkaly letos na konci ledna v kvalifikaci MS v italském Lignanu Sabbiodoru a zvítězily 9:7.

První dva celky ze skupin A a B postoupí přímo do čtvrtfinále. Třetí a čtvrtý bude hrát v předkole play off s nejlepšími týmy z výkonnostně horších skupin C a D.

Složení základních skupin MS florbalistek v Singapuru

(2. - 10. prosince):

Skupina A: Finsko, Švýcarsko, Lotyšsko, Norsko

Skupina B: Švédsko, Česko, Slovensko, Polsko

Skupina C: Singapur, Francie, Austrálie, Německo.

Skupina D: Estonsko, USA, Japonsko, Dánsko.