Florbalisté Bohemians a Sparty se utkají o první pohárový triumf

Praha - Florbalisté Bohemians a Sparty se v úterý v Brně utkají o premiérový triumf v domácím poháru, ve finále jsou shodně podruhé. V Aréně Vodova se střetnou od 20:00. O tři hodiny dříve budou hráčky Vítkovic obhajovat vítězství proti Tatranu Střešovice.

Bohemians v roce 2020 ve finále podlehli Mladé Boleslavi 5:6. Sparta loni prohrála s Vítkovicemi 4:6. Pražští rivalové na sebe narazili ve čtyřech z posledních pěti play off superligy, pokaždé to bylo ve čtvrtfinále a třikrát postoupila Sparta. V roce 2020 zůstala série při pandemii koronaviru za stavu 1:1 nedohraná.

Teď se jeden z nich dočká premiérové klubové trofeje. Vítěz si navíc nově zajistí i účast na Poháru mistrů, kde pohároví šampioni doplní ligové mistry. "Ale na Pohár mistrů moc lidí nemyslí. Chceme se soustředit na ten jeden zápas a odvést v něm ten nejlepší výkon, protože v posledních dvou duelech se nám moc nedařilo. Chceme předvést zkrátka naši hru a to, co umíme nejlépe," řekl webu Českého florbalu útočník Bohemians Šimon Hronek.

Loňská posila z Hattricku Brno se těší na vystoupení doma, ví, že Bohemians mají Spartě co vracet. "Je vidět rivalita se Spartou. Vnímám i to, že v minulých sezonách spolu měly oba týmy několik vyhrocených sérií v play off. Určitě to někteří v hlavách mají, ale myslím si, že je to spíše takové pozitivní naladění. Zkrátka si na ně věříme a chceme je porazit, víc než třeba jiné pražské týmy," dodal Hronek.

"Všichni vědí, že není vyhecovanější zápas, než Sparta - Bohemka. Bohemka byla ve finále a nedotáhla to. My jsme byli ve finále a nedotáhli jsme to. Cena toho samotného finále je velká a já se strašně těším a doufám, že to bude skvělý zápas," prohlásil útočník Sparty Josef Juha, který je odchovancem Bohemians.

"Jsem již dlouho sparťan. Jdu hájit sparťanské barvy a pevně věřím, že Matěj Pruner bude první sparťanský kapitán, který zvedne pohárovou trofej nad hlavu. Samozřejmě díky tomu, že kluky znám, si v rámci vzájemného hecování navzájem něco řekneme," dodal Juha.

Vítkovické florbalistky budou útočit na pátý pohárový triumf. Uspěly také v letech 2015, 2017 a 2018. "Bylo by hezké obhájit zlato z loňského finále, ale hodně velkým lákadlem je pro nás v aktuální sezoně i to, že vítěz poháru postoupí na Champions Cup," prohlásila obránkyně Šarka Staňková, který v ostravském klubu hostuje z brněnských Židenic.

"Mám zápasy proti Tatranu ráda, protože se mi hraje dobře proti jejich stylu hry. Hrají rychle, v tempu a tvrdě, takže bývá i dost soubojů. Víme, co od Střešovic očekávat," doplnila Staňková.

Tatran Střešovice ovládl domácí pohár v sezoně 2005/06. Potom se sloučil s Děkankou Praha a po dobu společného fungování vyhrál tento tým další tři ročníky. Následně tým Herbadent SJM Praha 11 přesídlil na Jižní Město a na scénu se vrátil samostatný ženský tým Tatranu Střešovice.

"Celý tým se moc těší. Je to pro nás velký zápas. Ještě jsme finálové klání nehrály. Očekávám náročné utkání, jelikož Vítkovice ještě neprohrály (v extralize). Věřím, že se o vítězství v poháru popereme a že to bude i pro diváky atraktivní bitva," řekla útočnice Tatranu Kateřina Seemannová.