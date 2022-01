Flek vystřelil Karlovým Varům výhru nad Olomoucí 4:3 v prodloužení

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů zvítězili v předehrávce 50. extraligového kola nad Olomoucí 4:3 v prodloužení. Zatímco tým Energie vyhrál čtvrtý z posledních pěti zápasů, Hanáci neuspěli potřetí za sebou. Domácí vedli už 2:0, pak otočil skóre hattrickem během 10 minut a 39 sekund Jan Knotek. V čase 63:10 ale nakonec rozhodl svým druhým dnešním gólem Jakub Flek.

V prvních minutách to byli hosté, kdo měl opticky více ze hry, avšak bez větší brankové příležitosti. Jakmile ale domácí přestáli první oslabení, dostávali se i oni postupně do hry. V 15. minutě při vyloučení Olesze udeřila Energie díky přesné kombinaci po ose Plutnar, Rachůnek a přesné střele Fleka do horního růžku olomoucké branky. Srovnat mohl ještě v úvodním dějství Švrček, ale Habal včasným vyjetím zkrotil jeho prudkou střelu.

Ze druhé třetiny uběhlo pouhých 35 sekund, když po pravém křídle ujel Rachůnek obránci Černému a bekhendovou střelou navýšil vedení karlovarského týmu. Průběh druhého dějství však ještě v téže minutě zásadně ovlivnil zcela zbytečný faul domácího Dlapy, který za úder do oblasti hlavy a krku obdržel trest na pět minut a do konce utkání.

V nabídnuté pětiminutové přesilovce se dvakrát prosadil Knotek, když ve 24. minutě nejdříve tečoval střelu Nahodila od modré čáry a o minutu později nabruslil až před karlovarského gólmana a střelou nad jeho lapačku srovnal stav zápasu. Povzbuzení hosté opět začali domácí přehrávat a nepouštěli je do žádných větších šancí.

Naopak ve 37. minutě se dostal do samostatného nájezdu Nahodil, který svou šanci nezužitkoval jen kvůli Plutnarově faulu, za který bylo nařízeno trestné střílení. Exekuce nájezdu se ujal Knotek: střelou mezi Habalovy betony otočil vývoj zápasu a zkompletoval tak svůj hattrick. Ve 40. minutě mohl ještě srovnat Koblasa, ale jeho střela zazvonila jen na horní tyč Konrádovy branky.

Do poloviny třetí třetiny Olomouc urputně bránila jednobrankové vedení, o které však nakonec přišla. V 51. minutě se poté, co v předbrankovém prostoru chyboval Škůrek, dostal k puku Koblasa a vyrovnal na 3:3.

V prodloužení se v 64. minutě dostal ve středním pásmu ke kotouči rychlík Flek, svým typickým způsobem přebruslil olomouckou obranu a střelou mezi nohy překlopil definitivně vítězství na stranu hráčů z lázeňského města.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 4:3 v prodl. (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 15. Flek (T. Rachůnek, Plutnar), 21. T. Rachůnek (Černoch, M. Rohan), 51. Koblasa (T. Mikúš, Vondráček), 64. Flek - 24. J. Knotek (Ondrušek, Nahodil), 25. J. Knotek (Nahodil, Krejčí), 34. J. Knotek z trest. střílení. Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Lederer, Bohuněk. Vyloučení: 1:4, navíc Dlapa (Karlovy Vary) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:2. Diváci: 1000 (omezený počet).

Karlovy Vary: Habal - Plutnar, M. Rohan, Weinhold, Dlapa, T. Havlín, Pulpán, Mikyska - Flek, Černoch, T. Rachůnek - Vondráček, T. Mikúš, Hladonik - Kohout, Kulich, Koblasa - O. Beránek, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Olomouc: Konrád - T. Černý, Ondrušek, Dujsík, Švrček, Škůrek, Řezníček - Bambula, Krejčí, J. Káňa II - Klimek, J. Knotek, Kusko - Kucsera, Navrátil, Olesz - Kunc, Nahodil, Strapáč - od 21. navíc V. Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.