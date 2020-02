Flek byl na oběšení, když i podruhé přišel o reprezentaci

Praha - Pro hokejového útočníka Jakuba Fleka představuje nominace na Švédské hry ve Stockholmu splněný sen. Karlovarský tahoun zmeškal kvůli zranění předešlé turnaje Karjala Cup a Channel One Cup a na premiéru v reprezentaci stále čeká. Ze švédské metropole se chce vrátit s prvním místem a s pocitem dobrého výkonu.

"Jsem samozřejmě nadšený, že to konečně vyšlo. Měl jsem jet obě dvě akce předtím, bohužel mě vždycky zastavilo zranění. Měl jsem to v hlavě, ale dobře to dopadlo. Snad odletím," řekl novinářům Flek.

"Už se mi hlavou honily všelijaké myšlenky, zvlášť když se mi to stalo podruhé. Stalo se to v posledním zápase s Libercem, dokonce při posledním střídání, kdy mi přisedli koleno. Druhý den ráno jsem měl odjíždět na sraz, ale nepostavil jsem se na nohu. To jsem byl na oběšení, ale musel jsem to vzít tak, jak to bylo," uvedl sedmadvacetiletý útočník.

"Nechtěl jsem se v tom utápět, abych potom nepodával špatné výkony. Chtěl jsem makat dál a říct si o další šanci. Pro mě je to splněný sen. Budu rád za jakoukoli příležitost, kterou dostanu, a budu makat na sto procent," prohlásil plzeňský odchovanec.

Trenér Miloš Říha ho v této sezoně nominoval na všechny turnaje díky výkonům v dresu Karlových Varů, které jsou nečekaně sedmé. "Letos se nám hodně daří. Jak týmově jsme nad očekáváním, tak i individuálně s kluky z lajny. Troufnu si říct, že prožíváme skvělou sezonu. Doufám, že nám to vydrží," řekl Flek.

Jasno má v tom, s čím by se chtěl ze Stockholmu v neděli vrátit. "S prvním místem. Vždycky mám ty nejvyšší cíle. Chtěl bych se vrátit jak s dobrým týmovým úspěchem, což pro mě bude první místo, tak i s dobrým pocitem, že jsem předvedl kvalitní výkon a že třeba někdy potom ještě dostanu šanci," uvedl Flek.

Přestože je v reprezentaci nováčkem, ne všichni spoluhráči jsou pro něj neznámí. "S některými kluky se známe z extraligy. S Kubou Jeřábkem se známe z Plzně, kde jsme působili jako mladí. Někoho neznám vůbec, ale půlku kluků znám určitě," konstatoval Flek, který v extraligové sezoně nasbíral 34 bodů (13+21) ve 43 utkáních.