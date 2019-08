Flašinetáři koncertovali v pražském kostele svatého Mikuláše

Praha - Klasické skladby v podání flašinetářů zazněly dnes v barokním kostele svatého Mikuláše v Praze. Koncert byl součástí jednodenního festivalu Flašinet žije!, na který se sjeli flašinetáři ze sedmi evropských zemí. Jedním z nich je i Jan Bondra, který desítkám přihlížejících v kostele zahrál skladbu Ave Maria.

"Musí se tomu propadnout jako koníčku, protože je potřeba tomu věnovat hodně po časové i finanční stránce. Je to moc hezký pocit, když máte radost a vidíte, že i lidi mají radost, to člověka naplňuje," řekl Bondra, který na flašinet hraje veřejně 12 let. Dostal se k němu přes profesi varhanáře, kterou zastává více než 30 let. "Řemeslo varhanáře má k flašinetům nejblíž, protože oba nástroje mají píšťaly a u obou se pracuje se vzduchem," dodal.

Na flašinet se podle Bondry dá zahrát cokoliv od vážné hudby, přes národní písně až po lidovou muziku. Při hře na flašinet je nejdůležitější točit klikou správnou rychlostí s ohledem na to, zda jde o skladbu klasické hudby anebo rychlou píseň. K tomu pomůže dobrý hudební sluch. "Většina lidí točí moc rychle, proto doporučuji, aby si tu písničku zkusil při hraní potichu zpívat," řekl Bondra.

Flašinet vznikl v 16. století ve východní Asii a v 18. století se rozšířil do Evropy, kde se stal oblíbenou zábavou vyšší společenské vrstvy. Na přelomu 19. a 20. století si pouličním hraním na flašinet vydělávali lidé na obživu. "Flašinetáři byli žebráci, kteří si hraním vydělávali na skromné živobytí. Lidi se nad nimi smilovali, protože neseděli na ulici jen tak a nežebrali, ale třeba hráli a zpívali," řekl Bondra.

Koncertu v kostele se zúčastnili flašinetáři z Česka, Slovenska, Německa, Polska, Slovinska, Rakouska a Francie. "Ve Francii je tradice s klasickou hudbou zpívat," řekla flašinetářka Jocelyn Cochardová z Francie, která svou hru na mechanický nástroj pěvecky doprovázela. Se svým manželem flašinetářem přijela na festival popáté. V jejím podání zazněly skladby La Mamma od Charlese Aznavoura a L'hymne à l'amour od Edith Piaf. "Flašinetářství je v naší rodině tradice. Můj syn pro nás píše noty a my hrajeme už deset let," dodala.

Na koncertě v kostele lidé mohli dále slyšet například skladbu Sbor židů z opery Nabucco v podání dua flašinetářů Christiana Wittmana a Thomase Blaschkeho. Zazněla také skladba Pro Elišku od Ludwiga van Beethovena, kterou zahrála Ruth Küchlerová.