Fisker chce nabídnout dostupný elektromobil širokým vrstvám

Automobilka Fisker zveřejnila na Twitteru upoutávku na svůj nový model. Označení Pear je podle oficiálního vyjádření zkratkou slov Personal Electric Automotive Revolution, což má naznačovat ambici značky poskytovat dostupnou elektrickou mobilitu širokým masám.

Tomu naznačuje oznámená cenová úroveň, podle níž má vůz stát méně než třicet tisíc amerických dolarů (podle aktuálního kurzu zhruba 710 000 Kč).

Tím by mohl konkurovat malým evropským elektrickým modelům, například Mini Electric nebo Renault Zoe.

Auto, které bude mít podle zatím jediného odtajněného obrázku karosérii hatchback, se má vyrábět v továrně Foxconnu v americkém Ohiu. Od roku 2024 by z výrobní linky každým rokem mělo sjíždět minimálně 250 000 kusů. Přestože má být vůz levný, nebude prý příliš malý. To by se totiž nelíbilo americkým zákazníkům.

Dříve než tento vůz se začne nabízet Fisker Ocean, což je SUV zhruba ve velikosti Škody Enyaq. I v tomto případě chce společnost Fisker přesvědčovat zákazníky ke koupi velmi dobrým poměrem mezi cenou a výkonem. Tento model bude vznikat v Evropě – v továrně Magny Steyr v Rakousku.

Již se také objevily informace o třetím modelu Fisker. Má se jím stát sportovní čtyřmístný elektrický kabriolet jménem Ronin.

Autonaelektřinu.cz