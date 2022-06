Fišerová vyhrála v Troji závod SP kanoistek, M. Satková a Rohan přidali bronz

Praha - Kanoistka Tereza Fišerová vyhrála závod Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Po výhře v dopoledním semifinále nezaváhala ani ve finálové jízdě a připsala si druhé vítězství v seriálu SP v kariéře. Martina Satková úspěch domácích reprezentantek v Troji podtrhla třetím místem, mezi muži pak dalším bronzem navázal Lukáš Rohan. Pátí skončili Vojtěch Heger a mladší ze sester Satkových Gabriela.

Bronzová medailistka z nedávného mistrovství Evropy Fišerová s Martinou Satkovou se v Praze díky čistým jízdám postaraly o první medailové úspěchy českých vodáků. Rohan pak přidal třetí cenný kov. V sobotu v soutěžích na kajaku vyšli Češi naprázdno.

Fišerová poprvé v životě vyhrála velký závod, do jehož finále po vítězství v semifinále nastupovala jako poslední. "Cítím se úžasně, ale pořád mi to trošku nedochází. Když jsem dojela do cíle a viděla, že mám sekundu náskok, tak ze mě vytřískly emoce," radovala se.

Překvapená z bronzu byla Satková, které v cíli gratulovala sestra Gabriela. Prakticky si obrátily role ve srovnání s předloňským mistrovstvím Evropy, kde Martina nadšeně skočila do vody za novopečenou kontinentální šampionkou Gabrielou. "Já jsem byla hrozně ráda, že se to dneska podařilo mně, že za mnou ségra přiběhla a fandila mi. Málem dneska skákala do vody i ona, ale já jsem říkala, že nemusí, že objetí a pusa stačí," uvedla s úsměvem Martina Satková.

Druhé místo obsadila stejně jako v sobotním závodu na kajaku Němka Elena Liliková, o vítězství ji připravil jeden dotek branky. Za Fišerovou zaostala o jednu sekundu, Martina Satková ztratila na vítězku 1,55 sekundy a Gabriela Satková, jež rovněž zvládla náročnou trať čistě, nabrala manko 4,09.

Bez trestných sekund zvládli jízdy i nejlepší kanoisté včetně obou českých reprezentantů. Vyhrál Slovinec Luka Božič, který druhého Francouze Nicolase Gestina porazil o 96 setin. Stříbrný olympijský medailista Rohan ztratil na vítěze 2,13 sekundy, Heger zaostal o 3,51.

Rohan třetí příčkou navázal na loňský pražský pohárový triumf. V úvodu finálové jízdy musel změnit strategii, protože mezi semifinále a finále klesla hladina a tyčky branek byly výš. "Byl jsem dost překvapený, když jsem vjel do té tratě. Pak jsem musel úplně změnit svůj plán. Jel jsem mnohem riskantněji, než jsem měl namyšleno. Trochu mě mrzí, že jsem to nevěděl dopředu. Bohužel toho času mezi semifinále a finále je strašně málo a já už nechtěl chodit sem k trati, protože je strašné vedro. Toho rozhodnutí nelituju, ale otázkou je, jak by to dopadlo, kdybych jel s jiným plánem," vyprávěl Rohan.

Po projetí cílem byl třetí, ale na startu bylo ještě dalších pět kanoistů, takže musel čekat. "Říkal jsem si, že ten čas je hodně dobrý, ale že tam jsou třeba Tasiadis a Savšek, tak jsem čekal, že mě někdo odšoupne a budu spíš čtvrtý nebo pátý. Ale nějak nervózní jsem nebyl, byl jsem spokojený se svojí jízdou," doplnil.

Padesátisekundová penalizace stála ve finále naděje na úspěch britskou favoritku a stříbrnou olympijskou medailistku Mallory Franklinovou. Neprojetí branky zastavilo už v semifinále australskou hvězdu Jessicu Foxovou stejně jako úřadujícího mistra světa Václava Chaloupku.

Úvodní závod SP ve vodním slalomu v Praze:

Muži:

C1: 1. Božič (Slovin.) 97,75 (0 trest. sekund), 2. Gestin (Fr.) -0,96 (0), 3. Rohan -2,13 (0), ...5. Heger -3,51 (0), v semifinále 27. Chaloupka (všichni ČR).

Ženy:

C1: 1. Fišerová (ČR) 111,80 (0), 2. Liliková (Něm.) -1,00 (2), 3. M. Satková -1,55 (0), ...5. G. Satková (obě ČR) -4,09 (0).

15:30 extrémní slalom - vyřazovací jízdy.