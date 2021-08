Fišerová s Kudějovou přidaly k titulům domácí pohárové triumfy

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Olympionici z Tokia Lukáš Rohan, Kateřina Minařík Kudějová a Tereza Fišerová vyhráli šestidílný Český pohár ve vodním slalomu. V nejnabitější kategorii kajakářů si v závěrečném závodu na Lipně zajistil celkové vítězství Vít Přindiš, i když byl až desátý.

"Dnešek mě trochu mrzí, udělal jsem hloupou chybu, takové se v závodě dělat nesmí," uvedl v tiskové zprávě svazu Přindiš, který dostal padesátisekundovou penalizaci. "Letos nás toho ještě čeká spoustu. Zítra odlétám na Světový pohár do Španělska, pak přejíždíme do Francie a na závěr bude mistrovství světa v Bratislavě, takže sezona se zase rozbíhá. Věřím, že se má forma bude ještě zlepšovat," dodal úřadující trojnásobný mistr Evropy.

Celkově druhý skončil Ondřej Tunka, který dnes byl těsně pod stupni vítězů. Třetí příčku vybojoval devatenáctiletý Jakub Krejčí, jenž podobně jako Přindiš v posledním pohárovém finále minul branku a padesát trestných sekund ho odsunulo na deváté místo. Olympijský vítěz Jiří Prskavec letos o pohárový triumf neusiloval.

V kategorii kajakářek obhájila vítězství Minařík Kudějová, jež stejně jako Fišerová získala v sobotu na Lipně mistrovský titul. Druhou příčku celkového hodnocení obsadila Antonie Galušková, která dnes skončila pátá. O třetí místo se bojovalo do poslední chvíle. Nakonec bronzový stupínek vybojovala druhá žena dnešního závodu Fišerová, která přidala očekávané celkové vítězství mezi kanoistkami.

"Určitě bych v obou disciplínách ráda pokračovala i příští rok. Po mistrovství světa se hodlám i více zaměřit na kajak, ten jsem před olympiádou celkem vypouštěla, přestože to tak možná nevypadá," řekla šestá žena olympijského závodu kanoistek Fišerová. Jedinou kanoistkou, která dnes předvedla obě jízdy bez trestných doteků, byla Gabriela Satková. Ta skončila v celkovém pořadí poháru druhá, třetí byla její starší sestra Martina.

Z celkového vítězství v kategorii kanoistů se po posledním závodě sezony radoval Rohan. Stříbrný olympijský medailista uhájil první příčku navzdory tomu, že ho dnes porazil Vojtěch Heger. "S tím, jak jsem jezdil na Lipně, jsem moc spokojený. Byly tu dobré tratě, bylo to těžké. Popravdě jsem od sebe nic moc nečekal, takže jsem překvapený, že se mi to podařilo takto zvládnout," řekl Rohan, který Hegera porazil o osm bodů. Třetí skončil aktuální mistr Evropy do 23 let Václav Chaloupka, kterému dnes unikl postup do finále.

Český pohár ve vodním slalomu - konečné pořadí po 6. závodu v Lipně nad Vltavou: Muži: K1: 1. Přindiš 326 b., 2. Tunka (oba USK Praha) 317, 3. Krejčí (Dukla) 280. C1: 1. Rohan (USK) 343, 2. Heger (Dukla) 335, 3. Chaloupka (USK) 324. Ženy: K1: 1. Minařík Kudějová (USK) 368, 2. Galušková (Sušice) 298, 3. Fišerová (Dukla) 278. C1: 1. Fišerová 361, 2. G. Satková (USK) 355, 3. M. Satková (Dukla) 317.