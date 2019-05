Fischer: Pozvání Kellnera na výbor platí i po schůzce s Kuberou

Praha - Pozvání majitele investiční skupiny PPF Petra Kellnera na jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost kvůli technologiím čínské firmy Huawei platí i po pondělní schůzce podnikatele s předsedou horní komory Jaroslavem Kuberou (ODS). Uvedl to dnes šéf výboru Pavel Fischer (nezávislý) v prohlášení, které poskytl ČTK. Schůzku Kubery s Kellnerem považuje za soukromou a následná vyjádření v médiích podle něj jen kopírují dřívější slova zástupců PPF. "To skutečně nejsou odpovědi na otázky, které chceme jako bezpečnostní výbor položit," uvedl Fischer. Mluvčí PPF Zuzana Migdalová už dříve řekla, že takovéto politické hry se skupina nebude účastnit.

"O této schůzce na téma Huawei vím jen z médií. Informováni nebyli ani kolegové z bezpečnostního výboru, s nimiž jsem mluvil, a na schůzku nebyli pozváni. Jednalo se tedy za zavřenými dveřmi, jak to v České republice v případě zástupců PPF stále ještě bývá," poznamenal senátor.

Pokud by jednání Kubery s majoritním akcionářem investiční skupiny PPF bylo politické, nikoliv soukromé, nechal by se předseda Senátu informovat o posledním vývoji a bezpečnostní výbor by mu předem připravil podklady, dodal Fischer.

Oficiální pozvání Kellnera na jednání výboru podle něj dál platí. "Vedle dalších podnikatelů mu bude poskytnut prostor k dialogu se členy výboru. Naším cílem je budovat s Čínskou lidovou republikou vzájemně výhodné vztahy. Obrana a bezpečnost deseti milionů občanů musí za jakýchkoli okolností zůstat prioritou bez ohledu na obchodní zájmy i těch největších firem," dodal senátor.

Schůzka s předsedou Senátu se uskutečnila na Kellnerovu žádost. "Byl jsem panem Kellnerem ubezpečen, že všechny jeho firmy dodržují v ČR zákony a že se to bude týkat i případných omezení pro Huawei," uvedl po setkání Kubera.

PPF je majoritním vlastníkem telekomunikačního operátora O2 a plně vlastní největšího českého provozovatele telekomunikačních sítí Cetin. Obě firmy už technologie Huawei využívají, stejně jako další dva čeští mobilní operátoři. O Huawei se navíc mluví jako o možném dodavateli technologií pro mobilní sítě takzvané páté generace (5G). Před výrobky čínské firmy ale varovaly americké úřady a také český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, firma to popírá.

Prezident Miloš Zeman opakovaně varování českých bezpečnostních složek před Huawei kritizoval, obává se odvetných opatření i ohrožení slíbených miliardových investic Huawei do budování 5G sítí v Česku.

Nový ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) počátkem měsíce řekl, že z tendrů na nejrůznější zakázky, včetně výběrových řízení souvisejících se sítěmi 5G, by dopředu neměl být vyřazen žádný zájemce, tudíž ani Huawei.