Fischer Group a Exim Tours začnou v červnu vracet peníze za poukazy za zájezdy

Praha - Cestovní kanceláře (CK) patřící do skupiny DER Touristik Eastern Europe, pod kterou na českém trhu spadají CK Fischer, Exim Tours, Nev-Dama nebo portál e-Travel, začnou klientům už v červnu vracet peníze za nevyužité poukazy za zrušené zájezdy. ČTK to dnes řekl mluvčí Fischer Group Jan Bezděk. Vydávání poukazů umožnil nový zákon, tzv. lex voucer. Podle něj je čas na využití poukazů do 31. srpna, pokud je lidé neuplatní, mají do 14 dnů nárok na vrácení peněz.

DER Touristik Eastern Europe drží momentálně poukazy v hodnotě vyšších stovek milionů korun. Bezděk již dříve ČTK řekl, že CK Fischer vydala vouchery za více než 500 milionů korun. Z nich zhruba pětinu tvořili klienti spadající mezi takzvané zranitelné spotřebitele, kterým byly vráceny peníze v hotovosti. CK Exim Tours klientům podle dřívějšího vyjádření jejího mluvčího Petra Kostky vystavila zhruba 30.000 poukazů podle nového zákona, zhruba 7000 jich proplatila, protože je drželi klienti ze zranitelných skupin. Mezi ně patří například lidé nad 65 let, zdravotně postižení nebo nezaměstnaní.

"Registrujeme v poslední době zvýšený počet dotazů na uplatňování voucherů a zaznamenali jsme na trhu i obavy, jestli budou peníze za případně nevyužité vouchery v plné výši vráceny. Nechceme být součástí spekulací o tom, jestli klienti svoje peníze dostanou zpátky nebo ne," uvedl dnes předseda představenstva DER Touristik Easter Europe Jiří Jelínek.

Pracovníci CK začnou klienty, kteří ještě o uplatnění poukazu nepožádali, kontaktovat ve druhé polovině června. Lidé sami nemají kvůli tomu kancelářím volat, spojí se s nimi pracovník, který bude mít tento úkol na starosti.

DER Touristik podle Jelínka věří, že většina klientů se rozhodne voucher využít, protože zájem o cestování roste. "V posledních třech týdnech prodáváme o 20 až 30 procent zájezdů více než ve stejném období v roce 2019, tedy ještě před covidem," dodal Jelínek.

Některé CK vydávaly kromě státních poukazů i své vlastní. Například CK Blue Style tento týden uvedla, že klienti, kteří zvolili její vlastní vouchery, o peníze nepřijdou. Byly to více než tři čtvrtiny zákazníků, uvedl provozní ředitel Blue Style Ondřej Rušikvas. Tyto poukazy mohou uplatnit do 30. října s možností vycestovat i v příštím roce.

Nový zákon, který prezident Miloš Zeman podepsal loni 20. dubna, umožnil CK místo hotovosti za zaplacené zálohy na zrušené zájezdy s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna vydávat klientům poukazy. Odmítnout ho mohli lidé ve věku nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, samoživitelky a samoživitelé či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Peníze mohly rovnou požadovat také školy v případě školních zájezdů. Evropská komise zákon rozporovala. Lidé podle ní mají nárok na vrácení peněz.