Fischer: ČR může sama sankcionovat prominenty běloruského režimu

Praha - Česká republika může sama rozhodnout o tom, že bude sankcionovat konkrétní prominenty běloruského režimu. V pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce to dnes uvedl předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý). V zemi druhým týdnem pokračují protesty proti nedemokratickému průběhu prezidentských voleb. Sněmovna ve středu odsoudila násilné a nepřiměřené zásahy režimu prezidenta Alexandra Lukašenka proti jeho odpůrcům, zároveň ale nepodpořila návrh opozice na zavedení zákona, který by umožnil zavedení individuálních sankcí vůči těm, kdo nesou odpovědnost za nedodržování lidských práv.

"Můžeme jednat rychle, suverénně a vím, že je tady zajištěna napříč politickým spektrem politická podpora," uvedl k sankcím pro běloruské představitele Fischer. "Možnost, aby se stát suverénně vyjádřil k tomu, kdo tady bude podnikat, nebo tu bude mít majetky (...), tady je potřeba, abychom dokázali skutečně říct svoje jako Česká republika," dodal. Česko by podle něj také mohlo v rámci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) prosadit vyslání inspekce do běloruských věznic.

Ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák se zapojením OBSE souhlasí. Zapojit by se podle něj mohly i další mezinárodní organizace. Dodal však, že například vyloučení Běloruska z OBSE by nebylo žádoucí. "Zejména tento režim, myslím režim pana prezidenta Lukašenka, čím víc bude izolován, tím víc bude podle mého soudu horší," uvedl v ČT Jindrák.

Nepokoje v Bělorusku vypukly po prezidentských volbách z 9. srpna. Úřady vyhlásily výrazné vítězství Lukašenka, který v čele země stojí od roku 1994. Značná část obyvatel ale považuje výsledky za zfalšované a začala proti nim demonstrovat. Lidé v ulicích dál žádají jeho odchod i přes tvrdý postup bezpečnostních sil vůči demonstrantům. Zadrženy byly tisíce lidí, propuštění mluví o násilí a psychickém mučení ve věznicích. Při zásazích několik lidí zahynulo, řada Bělorusů je nezvěstná.

Lídři Evropské unie se ve středu na mimořádném summitu shodli na tom, že prezidentské volby v Bělorusku nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. Proto EU neuznává jejich výsledek. Summit se rovněž vyslovil pro uvalení sankcí vůči běloruským představitelům, odpovědným za zfalšování voleb a za potlačování protestů.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) na pondělním jednání vlády představí program konkrétní pomoci běloruským občanům postižených represemi. Podpora by měla formu peněz na právní zastupování nebo fyzickou i psychologickou pomoc zbitým lidem. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že by Česko mohlo na pomoc zraněným v Bělorusku využít program Medevac, který slouží k vyslání lékařských týmů na místo nebo k odvezení zraněných k ošetření do českých nemocnic. Podle Petříčka ale program Medevac není v této situaci vhodný a ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem vnitra řeší, jak pomoc zraněným zajistit jiným způsobem.