Firmy z programů COVID podle ČNB čerpaly 7,4 mld. Kč

Praha - Živnostníci a firmy podle aktuální statistiky České národní banky (ČNB) čerpali ze záručních programů COVID II, III a Praha k 12. červnu téměř 7,4 miliardy korun. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) do té doby schválila v programech COVID II a Praha žádosti za 13 miliard Kč. V případě programu COVID III bylo zatím čerpáno 17 milionů korun. Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy to znamená, že podpora státu v poslední vlně programu je nedostatečná. Podle výkonného ředitele České bankovní asociace Pavla Štěpánka teprve nejbližší týdny ukážou, zda program splní očekávání, sdělil dnes ČTK.

Z programu COVID III bylo podle Kovandy k 12. červnu vyčerpáno jen 0,003 procenta možného celkového objemu. "Zatímco při posledním zveřejnění dat k 5. červnu byla v rámci v současnosti stěžejního záchranného programu COVID III schválena jediná žádost v objemu 20 milionů korun, ke dni 12. červnu je to podle dnes zveřejněných dat ČNB už padesát žádostí v objemu 143 milionů korun. Zatímco k 5. červnu nebyla čerpána reálně ještě ani jedna koruna, ke dni 12. června bylo reálně čerpáno 17 milionů," uvedl.

Naopak podle Štěpánka z reportu ČNB vyplývá, že program COVID III, kde žádosti schvalují přímo komerční banky, je pružnější než předchozí vlny. Dokládá to podle něj svižný nárůst počtu podaných žádostí, začíná stoupat i počet žádostí schválených. "Zatímco ve statistice k 5. červnu bylo v případě programu COVID III vykázáno 1147 podaných žádostí v objemu za bezmála 11 miliard korun, o týden později bylo evidováno o dalších více než 300 žádostí více a jejich celkový počet tak dosáhl 1464," řekl.

Program COVID III by měl fungovat do konce roku, rozdělen bude do několika výzev. V první finanční instituce poskytnou podnikatelům úvěry až 167 miliard korun. Vláda do programu vyčlenila 150 miliard korun. Díky tomu budou moci podnikatelé čerpat půjčky v objemu až 500 miliard korun. Podporu by mohlo získat až 150.000 podnikatelů.

ČMZRB v druhém červnovém týdnu vyřídila 3094 žádostí zaslaných do programu COVID II. Z nich 2154 žádostí za 11,6 miliardy korun schválila, zamítla 632 žádostí. U druhé vlny programu eviduje 4900 řádně podaných žádostí v objemu kolem 15 miliard korun. V případě programu COVID Praha vyřídila 287 žádostí, z nichž 246 v objemu 1,4 miliardy korun schválila. Dalších 41 žádostí nesplnilo dané parametry. Do programu COVID Praha podnikatelé řádně podali 408 žádostí za více než 1,5 miliardy korun.

"Zajímavé aspekty přináší odvětvové srovnání žadatelů a příjemců zaručených úvěrů v programech COVID II a COVID III. V obou programech mají velkou váhu například žádosti o úvěr od firem ze zpracovatelského průmyslu, ale také z velkoobchodu i maloobchodu a od firem, zabývajících se opravami a údržbou motorových vozidel. Ovšem třeba firmy z oboru profesní, vědecké a technické činnosti žádají z programu COVID III o úvěry v celkovém objemu více než čtyřikrát větším, než kolik získaly z programu COVID II. Stavebnictví již z programu COVID II získalo úvěry celkově za 432 miliónů korun, ale z programu COVID III žádá téměř třikrát tolik," uvedl dále Štěpánek.

Velké exportně zaměřené společnosti zasažené v souvislosti s koronavirem mohou žádat o půjčky v programu COVID plus. Na záruky jsou v něm vyčleněny čtyři miliardy korun. Podle reportu ČNB nejsou u této podpory k 12. červnu evidovány žádné podané ani schválené žádosti. Podle informací ČTK ale Exportní garanční a pojišťovací společnost, která za úvěry v programu ručí, schválila první záruku 8. června.