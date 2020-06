Firmy z odvětví dopravy budou mít nárok na podporu z COVID Plus

Praha - Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu COVID Plus. Schválila to na dnešním zasedání vláda, informoval na twitteru ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Čerpání v programu COVID Plus je zaměřeno na firmy s více než 250 zaměstnanci. Možná podpora se tak bude vztahovat i na leteckou společnost Smartwings.

V programu COVID Plus mohou žádat o podporu firmy s více než 250 zaměstnanci a minimálně pětinovým podílem vývozu na loňských tržbách, včetně výrobních dodávek pro jiného exportéra. Prostřednictvím komerčních bank mohou žádat o půjčky od pěti milionů do dvou miliard korun, maximální výše úvěru odpovídá 25 procentům ročního obratu společnosti. Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) garantuje 80 procent jistiny.

"Firmy z odvětví dopravy a cestovního ruchu budou moci využívat záruky v programu COVID Plus. Srovnáváme tím podmínky na trhu, kdy tyto podniky neměly možnost využívat tuto formu podpory. Dnes schválila jednohlasně vláda, čímž jsme naplnili doporučení hospodářského výboru Sněmovny," uvedl Havlíček.

Na úvěr z programu COVID Plus nemají nárok firmy, které měly existenční problémy před vyhlášením nouzového stavu 12. března. Dosud jej nemohly získat ani podniky, jejichž převážná ekonomická činnost spočívá v dopravě, ubytování, cestovním ruchu a hazardu.

Podle dřívějších Havlíčkových vyjádření stát se společností Smartwings jednal o záruce 500 až 900 milionů korun za úvěry, které mají firmě pomoci překonat dopady zastavení provozu. Podmínkou by v takovém případě bylo přejmenování firmy na ČSA a udržení 2500 zaměstnanců. Pokud ale budou dopravní společnosti čerpat ze standardních programů, žádné specifické požadavky stát vůči konkrétním firmám mít nemůže, řekl dnes před jednáním kabinetu Havlíček.

Letecká skupina, která dnes ohlásila propuštění až 600 zaměstnanců, zatím na dotazy ČTK k možnému čerpání z programu COVID Plus neodpověděla, ale o příspěvky budou moci žádat například i železniční dopravci. Leo Express rozhodnutí pomoci dopravnímu sektoru uvítal, k možnému zapojení do programu si ale bude chtít firma nejprve prostudovat jeho přesné podmínky. Podobně na dnešní vládní rozhodnutí reagovat i RegioJet. "Nijak jsme se příprav nebo jednání o tomto programu nezúčastnili, proto se musíme teprve s jeho detaily seznámit," uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Odrůj. Žlutý dopravce se podle něj nyní soustředí na plné obnovení provozu zatím z vlastních prostředků.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Téměř poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe. Firma v minulosti uvedla, že nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti, ale potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr na 1,7 až dvě miliardy korun.