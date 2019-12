Firmy výsledek voleb v Británii vítají, klíčová bude podoba cel

Praha - Pro český byznys znamená podle oslovených expertů výsledek britských parlamentních voleb konec nejistoty a dobrou zprávu. Zástupci firem a jejich svazů doufají, že v souvislosti s brexitem dojde k rozumnému kompromisu. Pro firmy bude ale klíčové, jak bude vypadat vzájemný obchod, cla a kvóty na dovoz zboží, uvedly v reakci pro ČTK.

"Drtivé vítězství konzervativní strany potvrdilo to, co slyšíme ze strany byznysu již minimálně dva roky: ukončete nejistotu spojenou s brexitem co nejdříve," řekl ČTK šéf zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně Martin Macourek. Nyní nastane podle něj zápas o podobu brexitu. Pokud bude docíleno takzvaného byznys brexitu, tedy racionálního kompromisu, který je v zájmu obou stran, nemají se kvalitní čeští exportéři čeho bát, dodal.

Vlekoucí se odchod Velké Británie z EU vnímá Sdružení automobilového průmyslu jako promarněnou příležitost pro evropskou i britskou ekonomiku. "Konkrétní dopady na evropské, potažmo české výrobce se ale budou odvíjet od nadcházejících politických rozhodnutí vítězných konzervativců. Tedy jakým způsobem přistoupí k dohodě o volném obchodu mezi UK a EU," řekl ČTK výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl. Pro automobilový průmysl podle něj zůstává klíčová předvídatelnost dalšího vývoje, aby mohl včas plánovat své investice či se přizpůsobovat zavedeným opatřením, dodal.

Roční export do Velké Británie se už několik let podle Asociace exportérů pohybuje mezi 200 až 210 miliardami korun, zhruba 70 procent tvoří stroje a dopravní prostředky.

Hlavní analytička Hospodářské komory Karina Kubelková míní, že vývoj ohledně brexitu v roce 2020 nabírá jasnějších obrysů. Nejistota, která podnikatele navázané na obchodní partnery z Velké Británie dlouhou dobu sužovala, se podle ní snížila. "Věříme, že bude odhlasována výstupová dohoda a nastane přechodné období. Jakmile budou podmínky brexitu politicky schváleny britským parlamentem, začne skutečná výzva, a to vyjednávání o budoucích vztazích," dodala.

Podle analytika poradenské společnosti Moore Stephens Martina Housky bude pro firmy klíčové, jak bude dál pokračovat vzájemný obchod. Zásadní jsou podle Housky například cla a kvóty na dovoz zboží mezi unií a Spojeným královstvím, které je pro české firmy čtvrtou až pátou nejdůležitější exportní destinací.

Vítězství konzervativců se podle mluvčí Svazu průmyslu a dopravy ČR Evy Veličkové očekávalo, ale ne tak drtivé. "Pro byznys bude klíčové, aby nová vláda protlačila výstupovou dohodu s EU britským parlamentem. Dalším krokem bude vyjednat dohodu o volném obchodu mezi EU a Británií," reagovala. Posílení Skotské národní strany může podle místopředsedy Asociace exportérů Otto Daňka vyvolat odstředivé tendence Skotska a tudíž další problémy pro Brity. Rok 2020 může být na politické scéně Británie rokem nových překvapení, dodal.