Firmy: Vláda by měla rozjet proexportní aktivity do podoby před covidem

Praha - Vláda by podle firem měla rozjet aktivity posilující možnosti vývozu v celé šíři toto, co se dělo před pandemií covidu-19. Po dnešním jednání zástupců vlády, zaměstnavatelů a odborů to uvedl předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů Jan Wiesner. Tripartita probírala návrh proexportní strategie státu z dílny ministerstva průmyslu a obchodu, zaměstnavatelé chtějí, aby se k dokumentu do května vyjádřila i další ministerstva a rychle se vrátila k aktivitám, které epidemie covidu přetrhla před třemi lety. Další jednání sociálních partnerů se sejde 6. března, kdy by podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly měli probrat analýzu dopadů evropské dohody o opatřeních proti změnám klimatu. Odbory dnes vládě také tlumočily nespokojenost s tím, že se od ledna nezvedly zaručené mzdy ve většině stupňů, chtějí, aby se tak stalo nejpozději do letošního pololetí.

Co se týká proexporní politiky, odbory by podle Středuly chtěly, aby vláda zveřejnila, kolik peněz by do ní chtěla věnovat. Očekávají také spolupráci na větší ochraně českých nápadů. Podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) vláda s příspěvkem odborů strategii v příštích měsících dopracuje. "Máme ambici posilovat náš export," uvedl s tím, že je třeba s ohledem na současné velké zaměření EU na zahraniční obchod diverzifikovat, podívat se do třetích zemí, kde má Česko historicky dobrý zvuk a má tam na co navazovat.

Podle Wiesnera je třeba po covidové pauze export znovu nastartovat včetně misí, oficiální účasti na veletrzích a účastí nejvyšších představitelů státu při hledání nových trhů.

Čeští exportéři se musí začít více soustředit na mimoevropské trhy i podle generálního ředitele státní agentury CzechTrade Radomila Doležala. Na listopadové konferenci Future of Export Summit 2022 řekl, že je třeba, aby se exportéři "pomalu začali odpoutávat od Evropy". Přiznal, že přístup na mimoevropská teritoria je pro české firmy komplikovanější, CzechTrade je podle něj připraven exportérům asistovat při vstupu na perspektivní trhy. Vývoz do zemí EU podle Českého statistického úřadu dlouhodobě tvoří 80 procent celkového českého exportu. I on tehdy připomněl, že podpora zahraničního obchodu se v posledních letech změnila s ohledem na pandemii covidu-19 nebo ruskou agresi vůči Ukrajině. Turbulence na světových trzích zpřetrhaly dodavatelsko-odběratelské vztahy a CzechTrade v uplynulých letech například zajišťoval i podporu dovozu strategických dodávek pro české firmy, které by bez těchto dílů nemohly vyrábět své výrobky určené pro export.

CzechTrade předloni obsloužil 1512 klientů, zhruba o pětinu víc než v předpandemickém roce 2019. Agentura vyřídila 2723 zakázek, proti roku 2019 to byl nárůst o osm procent. CzechTrade působí na pěti kontinentech, zahraniční kanceláře má v 50 zemích. Největší zájem je o služby z kanceláří v Německu, Francii, Itálii, Velké Británii, Maďarsku či Polsku. Ze vzdálených zemí se české firmy nejvíce zajímají o vstup na trh ve Spojených státech, Spojených arabských emirátech nebo Izraeli.