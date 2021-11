Firmy v ČR chystají do 2025 investovat 117 mld. Kč do udržitelnosti

Praha - Firmy v České republice plánují do roku 2025 investovat do životního prostředí a sociální udržitelnosti (ESG) zhruba 117 miliard korun. Zároveň zhruba dvě třetiny českých firem plánují v následujících pěti letech při svém investičním rozhodování zohlednit kritéria ESG. Nějakou z forem udržitelného financování již využilo 37 procent podniků a čtyři z deseti to mají v úmyslu. Vyplývá to z průzkumu banky HSBC věnující se financování oblasti ESG v ČR. O zprávě dnes představitelé banky informovali na on-line konferenci. Průzkum pro banku uskutečnila agentura Ipsos mezi 300 vedoucími pracovníky ve firmách v České republice s více než 50 zaměstnanci.

Jako důležité označila oblast životního prostředí a udržitelnosti 46 procent firem, zároveň však 15 procent firem vnímá toto téma jako nedůležité. Co se týká velikosti firem, větší důležitost tomu přisuzují mezinárodní firmy a podniky s více než 500 zaměstnanci. Mezi nejčastější důvody zájmu patří starost o životní prostředí a společnost a splnění regulatorních požadavků a očekávání. Čtvrtina firem pak uvedla, že díky ESG očekává vyšší výnosnost.

Z průzkumu dále vyplývá, že mezi hlavní oblasti pro investice do ESG patří v Česku bezemisní energie (48 procent), lepší vodohospodářská infrastruktura (42 procent) a elektrifikace dopravy (33 procent). Pokud jde o vlastní firemní priority, firmy se zaměřují podle průzkumu především na spotřebu elektřiny, recyklaci a spotřebu vody.

"Tento průzkum přináší zatím nejaktuálnější informace o povědomí, názorech a vnímání ESG a udržitelného financování mezi firmami v České republice. Je povzbudivé, že místní podniky berou udržitelnost jako prioritu, zároveň má ale český trh před sebou ještě dlouhou cestu, než dokáže naplno využít potenciálu ESG," uvedl generální ředitel HSBC v České republice Richard Keery.

Tento týden k tématu životního prostředí a investic zveřejnila celosvětový průzkumu i poradenská PwC. Z něj vyplývá, že zhruba polovina investorů z významných investičních skupin, bank a brokerských firem je připravená stáhnout své investice z firem, které nepodnikají dostatečné kroky v životním prostředí a sociální udržitelnosti. Pro čtyři z pěti investorů je přístup firem v ESG jedním z rozhodujících faktorů při rozhodování o investování.