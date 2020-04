Firmy s uzavřenými provozy budou mít nárok na odklad nájmu

Praha - Firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu do 30. června. Využít ho budou moci od 12. března. Na uhrazení splátek budou mít dva roky, do 31. března 2022. Pokud bude třeba, termíny budou prodlouženy o další tři měsíce. Po jednání vlády to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Opatření se týká podle Havlíčka především maloobchodních provozů a služeb. Ministr už dříve uvedl, že při návrhu vycházel z německého modelu. Firmy v Německu musejí prokázat, že se kvůli koronaviru dostaly do neschopnosti splácet nájemné a mohou požádat o jeho odložení na tři plus tři měsíce, vysvětlil Havlíček.

Odložení nájemného je jedním z opatření, po kterém volá mnoho zástupců podnikatelů a firem. Někteří však navrhovali zrušení nájmu po dobu nouzového stavu.

Podniky také žádaly o odpuštění nájemného v prostorách patřících státu nebo jiným veřejným institucím. Například rada hlavního města schválila odložení splátek nájemného po dobu karantény, nájemcům nebude účtovat úroky z prodlení za případné zpožděné platby, ani nebude z tohoto důvodu přistupovat k výpovědím smluv. Praha také nebude zvyšovat nájemné v komerčních prostorách, které letos plánovala zvednout o 2,8 procenta.