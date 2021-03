Firmy s 10 až 49 zaměstnanci by do dneška měly dokončit testování

Praha - Firmy s deseti až 49 zaměstnanci by do dnešního dne měly dokončit první kolo jejich testování na koronavirus. Dále musejí pracovníci, kteří docházejí do podniku, test podstoupit zatím jednou za sedm dní. Vláda uvažuje o zvýšení frekvence na dvakrát týdně. Testy nejsou závazné pro lidi pracující z domova, očkované a ty, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Testování v malých podnicích se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) týká 650.000 lidí.

Společnosti nad 250 pracovníků nejdéle dnes dokončí už třetí kolo testů, středně velké podniky s 50 až 249 zaměstnanci budou mít třetí testovací cyklus za sebou nejpozději v pondělí. Vláda tento týden rozhodla o rozšíření povinnosti testovat zaměstnance i na malé firmy do deseti pracovníků, neziskové organizace a živnostníky. Tyto skupiny musejí první kolo testování stihnout do 6. dubna. Testování je povinné také na úřadech a v dalších veřejných institucích. Vláda do testování takto podle Havlíčka zapojila až čtyři miliony lidí, testy bude pravidelně podstupovat až půl milionu pracovníků denně.

Díky firemnímu testování se podle dosavadních odhadů daří odhalovat asi 3000 pozitivních lidí za den. Pozitivita ve druhém kole je zhruba poloviční, uvedl v pondělí Havlíček. Po vyhodnocení třetího cyklu testů se vláda podle něj rozhodne, zda nařídí častější testování.

Nedávný průzkum Hospodářské komory ukázal, že 52 procent firem nad 50 zaměstnanců považuje za problém testování dodatečné náklady. Společnosti by měly mít možnost si na test nárokovat ze zdravotního pojištění příspěvek 60 korun, maximálně ho budou moci čerpat na čtyři testy měsíčně na pracovníka. Podle Hospodářské komory by se měla dotace vzhledem k aktuálním cenám testů na trhu zvýšit alespoň na 100 korun.