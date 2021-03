Firmy mají podle komory dostatek respirátorů FFP2 pro zaměstnance

Praha - Firmy mají dostatek respirátorů třídy FFP2 pro své zaměstnance a nehlásí problémy s jejich pořizováním. Podniky se totiž v posledních dvou týdnech začaly více předzásobovat ochrannými pomůckami a poptávka po nich stoupla trojnásobně až čtyřnásobně, sdělila ČTK Hospodářská komora. Krátkodobé výpadky můžou podle ní být způsobeny logistickými problémy.

Podniky se připravují na povinnost testovat antigenními testy. "V posledním týdnu jsme zaznamenali výrazné zvýšení poptávky po samotestech pro zaměstnance. Antigenních testů je ale nedostatek, řada podniků proto netrpělivě vyčkává na rozšíření seznamu ministerstvem zdravotnictví schválených testů," řekl ČTK mluvčí komory Miroslav Diro.

Schválení dodavatelé testů pro samotestování mají podle ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) ve skladech asi pět milionu testů, tento týden by měli mít k dispozici dalších pět až osm milionů. Právě dostatek testů je zásadní podmínkou pro zahájení povinného testování ve firmách. V podnicích s 250 a více zaměstnanci by se tak podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) mohlo stát už od středy, zatím se počítalo s pátkem. V dalším týdnu by testování mělo být závazné i pro firmy s 50 až 250 pracovníky. Vláda povinné testování projedná na dnešním zasedání.

Kabinet ode dneška spustil plošné testování ve firmách, zatím na dobrovolné bázi. Zaměstnavatel má pouze povinnost pracovníka s pozitivním testem nahlásit závodnímu nebo obvodnímu lékaři, případně místní hygienické stanici.

Firmy mohou testy nakupovat od dodavatelů, které schválí ministerstvo zdravotnictví (MZd). Podle MPO se jejich seznam neustále rozšiřuje, mnoho společností podalo žádost o udělení výjimky, které resort zdravotnictví momentálně urychleně vyřizuje.

V podnicích s 250 a více zaměstnanci pracuje podle Schillerové asi 1,3 milionu lidí, dalších 800.000 zaměstnanců reprezentují firmy s 50 až 250 pracovníky. Diskusi vládní představitelé podle Schillerové povedou i nad otázkou testování ve společnostech, které mají do 50 zaměstnanců. Podle odborového předáka Josefa Středuly zaměstnavatelé nemohou pracovníkovi test nařídit, povinné testování by měl upravit zákon, řekl ČTK v pátek.