Firmy Google, Amazon a Cloudflare čelily obrovskému kybernetickému útoku

New York - Americké internetové společnosti Google, Amazon a Cloudflare uvedly, že přečkaly největší známý útok na dostupnost služeb, tzv. denial of service (DoS), na internetu a varují před novou technikou, která by snadno mohla způsobit rozsáhlé narušení. Všechny tři firmy informovaly, že útok začal koncem srpna. Google dodal, že útok stále pokračuje, uvedla agentura Reuters.

Google, který patří skupině Alphabet, na svém blogu napsal, že jeho cloudové služby odvrátily lavinu nežádoucího škodlivého provozu v síti, která byla více než sedmkrát větší než předchozí rekordní útok zmařený loni. Firma zabývající se ochranou internetu Cloudflare oznámila, že útok byl třikrát větší než jakýkoli předchozí útok, který zaznamenala. Divize webových služeb společnosti Amazon.com dodala, že ji postihl nový typ distribuovaného odepření služby (DDos).

Útok DoS, neboli odepření služby, patří k nejzákladnějším formám webových útoků. Funguje tak, že cílové servery jednoduše zahltí velkým množstvím požadavků na data. Má za cíl vyčerpat nebo omezit dostupnost služeb, systémů nebo sítí, čímž brání oprávněným uživatelům využívat provoz webů.

S rozvojem internetového světa se zvýšila i síla útoků DoS. Některé z nich mohou generovat miliony falešných požadavků za sekundu. Nedávné útoky zaměřené na Google, Cloudflare a Amazon byly schopné generovat stovky milionů požadavků za sekundu.

Google ve svém příspěvku na blogu uvedl, že pouhé dvě minuty jednoho takového útoku vygenerovaly více požadavků, než je celkový počet zobrazení článků hlášených internetovou encyklopedií Wikipedií za celý měsíc září 2023. Cloudflare dodala, že útok byl takového rozsahu, jaký nebyl dosud zaznamenán.

Všechny tři společnosti uvedly, že obrovské útoky umožnila slabina v protokolu HTTP/2, novější verze síťového protokolu HTTP, který je základem celosvětové webové sítě WWW. Tato slabina činí servery obzvláště zranitelné vůči podvodným požadavkům. Firmy vyzvaly společnosti, aby aktualizovaly své webové servery a zajistily, že nebudou nadále zranitelné.

Žádná ze tří společností neuvedla, kdo je za útoky DoS zodpovědný. Zodpovědnost za útoky bývá obvykle velmi obtížné určit.

Pokud jsou útoky DoS chytře cílené a nepodaří se jim úspěšně čelit, mohou způsobit rozsáhlé poruchy. V roce 2016 útok škodlivým softwarem Mirai zasáhl službu doménových jmen Dyn a narušil chod řady významných internetových stránek.