Firmy by podle Havlíčka mohly povinně testovat dvakrát týdně

Praha - Testování zaměstnanců ve firmách na koronavirus by mohlo být podle vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) povinné dvakrát týdně. Má o tom v pondělí jednat vláda. Nyní mají firmy nad 49 zaměstnanců povinnost otestovat pracovníky jednou za týden. Havlíček to řekl v pořadu Partie televize Prima. Vláda uvažuje i o tom, že by zavedla povinné testování i v nejmenších podnicích s deseti až 49 zaměstnanci. To by mohlo platit od pondělí za týden. Havlíček také uvedl, že neočekává otevření obchodů před velikonočními svátky.

"Uvažujeme o tom, že by se to povinné testování provádělo dokonce dvakrát týdně a to proto, že antigenní testování má svůj význam zejména, když se dělá pravidelněji," uvedl Havlíček. Postup doporučují podle něj epidemiologové, je ale otázka, zda to firmy zvládnou. Testování dvakrát týdně by mohlo být zavedeno zhruba za 14 dnů.

Na samotesty stát firmám přispívá prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění 60 Kč, cena je ale podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy 120 až 150 korun, což zejména pro menší podniky představuje zátěž. Podle Havlíčka cena testů postupně klesá pod 100 Kč a brzy se přiblíží 60 korunám. O zvýšení příspěvku kabinet neuvažuje, podle Havlíčka by se cena testů zastavila na vyšší úrovni. Příspěvek 60 korun lze využít na test na zaměstnance čtyřikrát do měsíce a Havlíček nevyjasnil, zda by se frekvence měnila po zvýšení četnosti povinných testů.

Vláda firmám doporučuje antigenní testování závodním či externím lékařem nebo mobilními zdravotními týmy. V takovém případě testování plně hradí zdravotní pojištění.

Podniky denně v důsledku testů zachytí 2000 až 3000 nakažených. Vláda neuvažuje, že by firmy zavřela, bude je dál využívat jako součást systému testování. V současnosti je ve skladech v Česku kolem pěti milionů testů a další zhruba dva miliony podle Havlíčka přichází do země každý den. "Máme indikovaných zhruba 40 milionů testů, které přijdou v příštích třech týdnech. Takže testů máme s rezervou dostatek," dodal. Roste i počet certifikovaných dodavatelů testů, v současnosti je jich víc než 100.

Pozitivita testů v podnicích se pohybuje mezi jedním a dvěma procenty. Jde zhruba o stejný výsledek jako v plošném antigenním testování populace. Celkově se v současnosti povinnost týká asi tří milionů pracovníků.

Fiala dnes Havlíčkovi předal návrhy zákonů na odpuštění minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. Chtěl tím podle svých slov poukázat na tíživou situaci podnikatelů, pro které vláda nepřipravila dostatečné kompenzace, a také na to, že vláda ignoruje usnesení Sněmovny, která ji před více než měsícem k předložení těchto zákonů vyzvala.

Havlíček neočekává otevření obchodů před velikonočními svátky

Havlíček neočekává otevření obchodů před velikonočními svátky, tedy prvním dubnovým víkendem. Vláda nechce vyvolávat nefér očekávání, řekl v televizi Prima k harmonogramu rozvolňování opatření proti šíření epidemie koronaviru. Už dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že po třech týdnech striktních opatření po 1. březnu bude možné uvažovat jen o uvolnění osobního pohybu, například pro sport mimo katastr obcí.

"Okresní lockdown nevím, jestli padne," uvedl Havlíček o situaci po 21. březnu. Vláda podle něj bude zvažovat pouze drobné uvolnění v rámci pohybu osob.

Nouzový stav, na který jsou opatření navázaná, nyní platí do 28. března. K prodloužení bude vláda potřebovat souhlas Sněmovny. Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října, nově ho mohou vystřídat opatření podle koncem února přijatého pandemického zákona. Podle něj budou moct ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice omezovat obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně bez nutnosti nouzového stavu. Restrikce budou podle úprav platit jen při pandemické pohotovosti, kterou bude moci Sněmovna ukončit či obnovit. Mimořádná opatření budou vyžadovat souhlas vlády, bude nutné je zdůvodnit z hlediska epidemické situace i rizik. Každé dva týdny se bude přezkoumávat potřebnost restrikcí, vláda o nich ve stejném intervalu bude muset informovat Sněmovnu.

Opozice žádá po vládě harmonogram rozvolňování, v uplynulém týdnu představila svůj návrh koalice Spolu. Podle předsedy ODS Petra Fialy je třeba dát lidem představu, s čím mohou počítat v příštích měsících. Konkrétní parametry, na kterých by jednotlivé scénáře měly záviset, chce opoziční expertní Anticovid tým v pondělí konzultovat i s bývalým členem pracovní skupiny ministra zdravotnictví a děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislavem Maďarem nebo bývalým národním koordinátorem testování Mariánem Hajdúchem.

Přísnější opatření, která zahrnují mimo jiné zákaz pohybu mimo okres kromě cest do práce, k lékaři či dalších vyjmenovaných výjimek, byla zavedena od 1. března. Povinné je také nošení respirátorů ve veřejných prostorách, v zaměstnání a venku v zastavěných územích. Tehdy politici hovořili, že by měla platit na tři týdny. V uplynulém týdnu ale Blatný i premiér Andrej Babiš (ANO) zmiňovali uvolnění nejdřív po Velikonocích.

Blatný už dříve uvedl, že plán zmírňování opatření chce předložit příští týden na jednání vlády. Už ho podle něj projednala epidemická skupina ministerstva zdravotnictví.