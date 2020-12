Praha - Firmy antigenní testy podle podnikatelských svazů využívají. Například Škoda Auto na vlastní náklady podle Svazu průmyslu a dopravy otestovala tisíce lidí. Hospodářská komora navrhla, aby všem, kteří budou dobrovolně a pravidelně podstupovat testování, bylo umožněno provozovat podnikání či živnost. ČTK to dnes řekli zástupci Svazu průmyslu a dopravy (SPD) a Hospodářské komory (HK).

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravilo leták k antigennímu testování zejména pro zaměstnavatele. Tyto testy by se podle něj měly využívat především u lidí s příznaky nákazy. Provádět je musí vyškolený zdravotnický personál, který je povinný výsledky zapisovat do o zdravotnických informačních systémů.

MPO chce podle ministra Karla Havlíčka (za ANO) postupně zveřejňovat příklady dobré praxe používání antigenních testů z průmyslu. Chce tím poukázat, že průmysl "jede dál", i když situace není příznivá, uvedl.

HK na začátku podzimní vlny pandemie provedla mezi svými členy průzkum, který ukázal, že pravidelně zaměstnance testují čtyři procenta firem. "Předpokládáme, že v současnosti pravidelně testuje své zaměstnance větší počet zaměstnavatelů," uvedl mluvčí HK Miroslav Diro.

Za naprosto nezbytné HK považuje, aby pravidelné antigenní testování bylo provázáno s protiepidemickým systémem. "Jen tak se může antigenní testování stát cestou z lockdownu k bezpečnému provozu služeb, podnikání a obchodu v dalších týdnech a měsících. Masivní využití antigenního testování - mimo jiné i v podnikatelském sektoru - a zapojení dat z těchto testů do výsledků denních testu v protiepidemickém systému je důležité i proto, že se dosud testovali především senioři, což udržuje vysokou denní pozitivitu testů," řekl Diro.

Bohaté zkušenosti s antigenním testováním má podle poradkyně generální ředitelky SPD Jitky Hejdukové Škoda Auto. V prvních pracovních dnech příštího roku je podle ní připravena otestovat své zaměstnance ve 13 odběrových místech ve svých závodech. "Do testování po Vánocích by se měl zapojit i stát a měl by pokračovat s plošnými antigenními testy i v lednu. Pomůže to nejen firmám a lidem při povánočním návratu do práce, ale celé společnosti," dodala.

Na bezplatný antigenní test na nemoc covid-19 mají od středy nárok všichni klienti zdravotních pojišťoven, a to jednou za pět dní. Konec dobrovolného antigenního testování je naplánovaný na 15. ledna.