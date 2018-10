Praha - Aktuálně plánované vrtné práce související s možnou těžbou lithia u Cínovce jsou nezbytné pro zahájení finální studie proveditelnosti, která by na konci příštího roku měla teprve ukázat za jakých podmínek, a zda vůbec je ložisko Cínovec ekonomicky využitelné. Ve vyjádření pro ČTK to dnes uvedl generální ředitel společnosti Geomet Richard Pavlík. Geomet je dceřinou firmou společnosti European Metals Holdings (EMH), která v pondělí oznámila, že získala od českých úřadů povolení 13 průzkumných vrtů zahájit. Podle Pavlíka mají mimo jiné sloužit ke zpřesnění geologického modelu ložiska.

Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z rozhodujících témat před loňskými parlamentními volbami. Bývalá vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) loni krátce před volbami podepsala s firmou EMH memorandum o těžbě lithia u Cínovce. Dokument se stal terčem kritiky zejména od hnutí ANO a komunistů. Letos v březnu Česko memorandum vypovědělo, premiér Andrej Babiš (ANO) ho několikrát označil za nesmyslné a neplatné. EMH má však v lokalitě přednostní právo k těžbě a v přípravě na těžbu u Cínovce pokračuje.

"Společnost Geomet provádí finančně značně nákladný geologický průzkum ložiska Cínovec již osmým rokem a financuje jej výhradně z privátních zdrojů. Po celou dobu své průzkumné činnosti na ložisku společnost bezvýhradně dodržuje podmínky zakotvené v rozhodnutích o stanovení průzkumných území a veškerá data, včetně souhrnných odborných zpráv jsou v souladu se zákonem, po schválení v odborné komisi ministerstva životního prostředí předávána státní organizaci Česká geologická služba - archivu Geofond," uvedl dnes Pavlík.

Veškeré v současnosti plánované vrtné práce byly podle něj schváleny relevantními orgány státní správy a samosprávy i majiteli dotčených pozemků. "Dozorujícímu orgánu státní správy, Obvodnímu báňskému úřadu pro území kraje Ústeckého, byly plánované vrtné práce ohlášeny zákonným způsobem," dodal.

Premiér Babiš tento týden v reakci na pondělní oznámení EMH několikrát uvedl, že v záležitosti těžby lithia by se měl začít aktivně angažovat státní podnik Diamo. Uvedl, že od Diama očekává, že přijde s projektem, ?kde si to skutečně převezme stát ?. "Diamo musí donutit paní ministryně (průmyslu Marta) Nováková. Aby se konečně probudili a byli aktivní. To máme v plánu, určitě," uvedl ve středu.

Lithium je považováno za kov budoucnosti, využívá se mimo jiné při výrobě baterií. V České republice jsou podle odhadů asi tři procenta světových zdrojů lithia - naprostá většina na Cínovci a malé množství v ložisku ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě. Australský investor by mohl začít s hlubinnou těžbou v Krušných horách v roce 2022. Za 21 let chce dobýt 37 milionů tun rudy.