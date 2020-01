Firma Respilon vymyslela masky na záchyt i záhubu koronaviru

Brno - Společnost Respilon z Brna začne do dvou týdnů ve spolupráci s izraelskou firmou vyrábět ústenky, které budou po nasazení na ústa schopné nejen zachytit koronavirus, ale díky nanočásticím oxidu mědi ho i zahubit. Novinářům to dnes řekl ředitel Respilonu Roman Zima. K dostání za desítky korun bude v řádu týdnů. Běžná rouška podle Zimy člověka před koronavirem neochrání, k zachycení viru je potřeba použít speciální ústenku s nanovlákny. Účinnost klasických roušek v minulých dnech zpochybnili i další odborníci. Brněnská firma nanovlákna vyvíjí, ústenky si nechává vyrábět v cizině. Koronavirus se objevil v Číně, nakazilo se už kolem 6000 lidí, podlehlo mu přes 100 lidí.

Lidé před vypuknutím koronaviru objednávali v ČR asi stovku ústenek denně, nyní jsou to tisíce kusů denně, na mnoha místech už jsou vyprodané. Podle Zimy je důležitý nejen materiál a filtr masky, ale také tvar, aby nevznikal prostor pro proniknutí viru. Podle firmy nejsou účinné ústenky z papíru, z bavlny, roušky s karbonem ani chirurgické ústenky nebo respirátory. Podle Zimy je pro účinnou ochranu nutné použít ústenku nebo respirátor s nanovlákny, která dokážou zachytit i drobnější viry. Roušku za desítky korun je však podle Zimy potřeba měnit po každém odložení, při kterém se může infikovat.

Pochybnosti o ochraně při nasazení běžné roušky vyslovili v minulých dnech i další odborníci. Například podle Rastislava Maďara z Lékařské fakulty Univerzity Ostrava chrání rouška hlavně okolí před jejím nositelem, nikoli nositele před nakažením.

Respilon chce do dvou týdnů zahájit ve spolupráci s izraelskou firmou výrobu speciálních ústenek, které viry nejenže kvůli nanovláknům zachytí, ale díky nanočásticím oxidu mědi je také zahubí. "Ústenky by reálně měly být k dostání za šest až osm týdnů," uvedl Zima. Cena by měla být obdobná jako současné ústenky s nanovlákny v řádu desítek korun. Firma podle Zimy zaznamenala v posledních dnech obrovskou poptávku. "Zatímco loni jsme za celý loňský rok prodali 700.000 masek, nyní za čtyři dny máme poptávku na 8,5 milionu, což ale nejsme schopní vykrýt," řekl Zima.

Firma Respilon vyrábí nanovlákna. Dodává je do Číny, kde ve spolupráci se třemi firmami vznikají ústenky a respirátory. Distribuuje je pak v zemích Asie, Ameriky i v Evropě. Kvůli situaci s koronavirem v Číně se ale zatím nemůže firma dostat ke svým zásobám, v nichž je kolem tři čtvrtě milionu masek. Podle Zimy by se měla situace do několika dnů nebo týdne vyřešit. Respilon má 14 zaměstnanců, spolupracuje s univerzitami a dalšími společnostmi, roční obrat je 1,9 milionu eur (bezmála 50 milionů korun).