Firma obnovila dodávky tepla ve V. Hamrech, smlouva bude na rok

Liberec - Společnost Golem Velké Hamry obnovila v noci na dnešek po třech dnech dodávky tepla pro všechny městské objekty ve Velkých Hamrech na Jablonecku. Bez tepla bylo 21 domů včetně základní školy. S městem nejspíš uzavře firma smlouvu na rok. "Návrh bychom měli dostat v pondělí, smlouvu bude schvalovat rada města," řekl ČTK starosta města Jaroslava Najman (NEZ).

"Když bude cena akceptovatelná, bude smlouva na rok. Když to bude nějak jinak, bude muset rozhodnout ERÚ (Energetický regulační úřad), jestli je cena v pořádku. To je takový rozhodčí mezi dodavatelem a odběratelem," uvedl starosta.

Předseda představenstva firmy Golem Petr Štrojsa dnes ČTK, že se znovu nechystají dodávky zastavit. "Ani to není našim plánem, jde o lidi," uvedl Štrojsa. Za jakou cenu budou teplo dodávat, nesdělil.

Dodávky do škol, několika domů a do domů s pečovatelskou službou přerušila společnost v pondělí. Odůvodnila to tím, že obec nemá uzavřenou řádnou smlouvu. "Muselo se pro výstrahu. Mimochodem nemrzlo se, nebyla ani žádná velká zima, a tak jsme to udělali jako varování, že toto může nastat," uvedl Štrojsa.

Město nemá platnou smlouvu od 1. ledna 2019. Původní se nepovedlo prodloužit ani dohodnout podmínky nové. Radnice v soutěži vybrala od 1. října letošního roku nového dodavatele, plánovaná plynofikace a vybudování nových plynových kotelen je však ve skluzu. Ve středu starosta uvedl, že nemají jinou možnost zajistit dodávky tepla, než přes firmu Golem. "Do teplovodů se nikdo nenapojí. Elektřinu si můžete koupit, plyn si můžete koupit, kde chcete, ale teplárenství je totálně monopolní a jsme v rukou jedné firmy," řekl.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) se zastavení dodávek tepla týkalo více než 300 trvale hlášených obyvatel a více než 300 školáků. Krizový štáb Libereckého kraje doporučil řešení, které mu umožňuje nouzový stav. Půta na jeho základě ve středu vydal nařízení, aby dodávky byly obnovené.