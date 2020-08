Firma innogy ČR loni zlepšila výsledky, prodala distribuční síť

Praha - Společnost innogy Česká republika, která řídí aktivity skupiny innogy v ČR, zvýšila loni meziročně tržby o 2,7 procenta na dvě miliardy korun, čistý zisk ztrojnásobila na 19,6 miliardy korun. Výsledky jsou ovlivněny především prodejem polovičního podílu ve společnosti Czech Grid Holding, pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou společnost vložila do Sbírky listin.

Skupiny innogy v České republice se v posledních měsících dotýká transformace na evropské úrovni. V rámci složité dohody o výměně majetku se společností RWE koupila skupinu innogy od RWE skupina E.ON. Evropská komise povolila převzetí pouze při splnění určitých podmínek, mezi něž patří prodej plynárenských a elektrárenských aktivit innogy v České republice. Pro české spotřebitele se nic nemění, innogy na trhu v ČR zůstává a nabízí elektřinu a plyn odběratelům.

Společnost innogy Energie, která v Česku prodává plyn a elektřinu spotřebitelům, dosáhla loni podle své výroční zprávy čistého zisku 2,3 miliardy korun, meziročně o 13,4 procenta méně. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží proti tomu vzrostly o dvě procenta na 32,3 miliardy korun.

"V roce 2019 innogy Energie prodala svým koncovým zákazníkům celkem 25,797.479 megawathodin (MWh) zemního plynu. Prodej koncovým zákazníkům klesl proti roku 2018 o 1,412.994 MWh, tj. o pět procent," uvedla ve zprávě firma. Pokles podle ní souvisel zejména s negativním vlivem teploty a s pokračujícími odchody zákazníků ke konkurenci. U elektřiny prodej naopak meziročně stoupl o 15 procent na 3,109.084 MWh.

Na začátku letošního července bylo oznámeno, že novým vlastníkem energetické skupiny innogy v Česku bude maďarská skupina MVM Group. Prodej nicméně ještě podléhá schválení ze strany příslušných orgánů Evropské komise. Firmu odkoupí MVM od německé E.ON SE. Cenu transakce firmy nezveřejnily.

Značka innogy je největším dodavatelem plynu v Česku, má 1,2 milionu odběratelů plynu a 0,4 milionu odběratelů elektřiny. Hodnota českých aktivit se podle odhadů pohybuje kolem 800 milionů eur (21,3 miliardy Kč). MVM získává skupinu včetně značky innogy - z titulu prodeje se nebudou měnit ani smlouvy a ceny energetické firmy.

Jediným vlastníkem distribuční části skupiny, někdejší společnosti innogy Grid Holding (iGH), dnes Czech Grid Holding, se loni stalo sdružení investorů pod vedením společnosti Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Agentura Reuters tehdy uvedla, že sdružení pod vedením MIRA, které mělo do té doby ve firmě podíl 49,96 procenta zaplatilo za zbylý podíl v iGH zhruba 1,8 miliardy eur (46,2 miliardy Kč). Czech Grid Holding je stoprocentním vlastníkem společnosti GasNet, která zajišťuje distribuci plynu v Česku do 2,3 milionu připojení a má celkovou délku sítě asi 65.000 kilometrů.

Další krok související s dohodou o výměně aktivit mezi skupinami RWE a E.ON z roku 2018 je červencový přesun většiny podzemních zásobníků plynu v Česku pod německý koncern RWE. Společnost provozuje v ČR šest zásobníků plynu s celkovou skladovací kapacitou 28,7 terawatthodiny. Provozovatel, společnost innogy Gas Storage, změnila název na RWE Gas Storage CZ.

"I za těchto nových okolností jsme v oblasti prodeje dokázali zvládnout zvýšený tlak konkurence. Na trhu s plynem se nám dařilo uhájit pozici jedničky a díky dalšímu organickému růstu na trhu s elektřinou je náš zákaznický kmen stabilizovaný," uvedl ve výroční zprávě innogy Česká republika předseda představenstva innogy ČR Tomáš Varcop.