Brusel - Čínská společnost Huawei, která nyní čelí obvinění Spojených států, že její produkty by mohl Peking využívat ke špionáži, dnes otevřela v Bruselu středisko kybernetické bezpečnosti. Huawei si chce získat evropské vládní představitele a bojovat proti tvrzením USA, že její zařízení představuje riziko pro národní bezpečnost, píše agentura AP.

Činnost firmy Huawei nyní západní vlády pečlivě zkoumají kvůli jejím vztahům s čínskou vládou a kvůli obvinění ze špionáže, které společnost ale popírá. Spojené státy vyzvaly své spojence, aby technologie firmy nepoužívali.

Huawei je největším světovým výrobcem telekomunikační infrastruktury pro sítě nové generace 5G. Nová laboratoř v belgické metropoli má firmě pomoci Evropu přesvědčit o její důvěryhodnosti. Obdobné centrum firma otevřela v listopadu v Bonnu a financuje britské vládní zkušební středisko, které bylo otevřeno v roce 2010.

Společnost Huawei uvedla, že bruselské centrum bude platformou, kde mohou vládní agentury, odborníci, průmyslová sdružení a standardizační organizace spolupracovat na kybernetické bezpečnosti a kde bude možné vyzkoušet síťové zařízení společnosti. To zahrnuje i přístup k "tomu nejcennějšímu, zdrojovému kódu Huawei", řekl novinářům John Suffolk pověřený ve společnosti otázkou globální bezpečnosti. Jak ale konstatoval výzkumný pracovník univerzity v Oxfordu Lukasz Olejnik, "jednoduchý audit zdrojového kódu, který se provádí v omezené kapacitě a pouze v malém uzavřeném zařízení, nemusí stačit k tomu, aby stanovil skutečnou úroveň bezpečnosti a rozhodně ne její rozsah. Je to však pěkná demonstrace otevřenosti."

Evropa je pro Huawei po Číně největším trhem a firma doufá, že tam bude v budování 5G sítí hrát klíčovou roli. Západ se obává, že čínský zákon o počítačové bezpečnosti vyžaduje, aby společnost spolupracovala se zpravodajskou službou země. Huawei ale opět zdůraznila, že nikdy nebyla požádána, aby předala citlivé informace, a pokud by o to požádána byla, odmítla by.

Evropští spojenci se zdráhají přijmout v kauze Huawei přístup Spojených států. Představitelé Británie a Německa dali najevo, že na celoplošný zákaz zařízení Huawei nepřistoupí. Německo poukázalo na to, že "přímé vyloučení určitého výrobce z rozšíření sítí 5G není v této době právně možné a ani není v plánu".

Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) loni označil technologie čínských společností Huawei a ZTE, které používají i česká ministerstva a mobilní operátoři, za bezpečnostní riziko. Varování NÚKIB před technologiemi zmíněných firem se týkalo systémů zařazených do takzvané kritické informační infrastruktury, případně významných informačních systémů. Na základě varování NÚKIB některé státní instituce omezily používání produktů firem a třeba Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z tendru za půl miliardy korun na portál Moje daně.