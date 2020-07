Firma Ferrit předvedla největší důlní nakladač vyrobený v Česku

Staré Město (Frýdecko-Místecko) - Největší důlní nakladač vyrobený v Česku dnes představila ve Starém Městě na Frýdecko-Místecku společnost Ferrit. Kolový nakladač DNK14F váží 40 tun a nosnost jeho lžíce činí až 14 tun, což je podobné nosnosti některých menších nákladních aut. Nakladač je určený pro rudné doly a firma ho vyvinula pro ruskou společnost UGMK, se kterou dlouhodobě spolupracuje. ČTK a Právu to řekl jednatel Ferritu Pavel Mohelník. Ferrit patří mezi světové lídry ve výrobě důlních strojů.

Fotogalerie

"Náš je celý vývoj - návrh stroje a design je kompletně z Ferritu. Výroba je dělená. My dodáváme část komponent pro výrobu v Rusku. Na každý stroj půjde od nás určitá sestava dílů, ze kterých jsou potom stroje montovány," řekl Mohelník.

Vývoj stroje podle něj stál zhruba milion eur, tedy kolem 25 milionů korun. "Cena stroje je řádově stovky tisíc eur," dodal.

Druhý prototyp stroje určeného pro ruské rudné doly se paralelně vyráběl v partnerské firmě SHAAZ v Rusku. Stroje jsou primárně určeny pro koncern UGMK a už v srpnu by měly být nasazeny v dolech. "Jsme dohodnuti. V případě, že budou jiní zákazníci jinde, tak budeme ty stroje dodávat i pro jiné ruské těžební společnosti i potom do třetích zemí," řekl Mohelník. V Česku by podle něj pro takový stroj nebylo využití.

Nakladač navazuje na stroj se lžící o nosnosti deset tun, který Ferrit vyvinul před dvěma lety. Ve spolupráci s ruskými partnery od té doby vyrobil devět kusů tohoto stroje. Nyní už je vyvíjen další nakladač, ještě větší než dnes představený stroj, jehož lžíce unese až 17 tun.

Koronavirová krize firmě způsobila značné komplikace. "Jsme exportní firma, více než 95 procent produkce exportujeme do zhruba 20 zemí, takže nás to postihlo hodně. Nemůžeme cestovat, nemůžou vyjíždět naší obchodníci ani náš servis," řekl jednatel firmy.

Ferrit má dvě pobočky v Číně, kde pandemie koronaviru začala. "Čínský trh se od začátku roku prakticky uzavřel. Byly tam velké problémy a dlouho ty firmy stály. Teď už se tam situace normalizuje a trh se zase začíná otevírat," uvedl Mohelník.

V souvislosti s pandemií firma očekává propad tržeb oproti loňsku asi o třetinu. Loni měla obrat zhruba 1,5 miliardy korun a zisk okolo 100 milionů. "Je polovina roku, ale minimálně 30 procent propad proti loňsku to bude. Čili počítáme, že obrat bude kolem miliardy," řekl Mohelník.

Pandemie způsobila Ferritu potíže i při vývoji a výrobě prototypu nového nakladače. Při výrobě předchozího typu totiž mohli odborníci z Ferritu doladit stroje přímo v Rusku, což teď nebylo možné. "Všechno jsme museli dělat online spojeni přes video a bylo to velmi složité," řekl Mohelník.