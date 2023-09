Firma: Dodávky penicilinu jsme zvýšili o 500 pct, problém je panika

Praha - Výrobci dodají do druhé poloviny listopadu do Česka 300.000 balení penicilinu v tabletách a suspenzích. Mělo by ho tak být dostatek, uvedlo dnešní tiskové zprávě zaslané ČTK ministerstvo zdravotnictví. V pondělí přijde 30.000 balení penicilinu od společnosti BB Pharma, která dodávky do Česka v posledním půlroce navýšila o 500 procent, uvedl již před tím předseda představenstva společnosti Jiří Volf na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví. Podle zástupců ministerstva i distributorů hraje v současném nedostatku léků velkou roli panika, doporučili proto rezervace v lékárně v dostatečném časovém předstihu.

Podle předsedy České gastroenterologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Ilji Tachecího má dostatek jiných náhrad i známý lék na průjem, který dlouhodobě chybí.

BB Pharma podle Volfa pokrývá asi 15 procent českého trhu s penicilinem a firma urychlila podzimní dodávky. "Stejným způsobem debatujeme i s dalšími výrobci a zároveň řešíme dodávky ze zahraničí," řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V tiskové zprávě poté uvedl, že do prvních říjnových dní bude dodáno 130.000 balení v suspenzích a tabletách, do druhé poloviny listopadu dalších 170.000 balení.

"Radši budu pálit penicilin podobně jako vakcíny (na covid-19), než aby nějakému pacientovi chyběl," dodal ministr. Na kritiku, kterou očekává, je podle svých slov připravený. Odmítl i kritiku, která zazněla od poslance Andreje Babiše (ANO), který ve sněmovně uvedl, že on by penicilin zajistil a sám dovezl. "Opravdu si nemyslím, že by premiér Fiala postupoval takhle," dodal s odkazem na Babišovo řízení epidemie covidu-19.

Problém podle ministra není, že by léků nebyl dostatek, ale že nejsou ve všech lékárnách. Podle náměstka ministra Jakuba Dvořáčka je z dat patrné, že léků dodaných do ČR bylo dost a nebyly dosud vydané, takže v některých lékárnách být musí. Podzimní problémy podle něj způsobil výpadek jednoho léku, který se přenesl na další, kterými ho lékaři nahrazovali.

Předseda představenstva jednoho z distributorů léčiv Alliance Healthcare Jan Rohrbacher uvedl, že nadcházející dodávka 30.000 balení v příštím týdnu bude znamenat zhruba tři balení pro každou lékárnu, kterou firma zásobuje. "V dnešní době musíme dodávat do lékáren podle objednávek, nemůžeme nikoho upřednostnit," dodal. Je podle něj ale třeba rozlišovat, že například velká fakultní nemocnice má objednávky jiné než malá lékárna.