Finsko a Švédsko se ještě nerozhodly ohledně možného vstupu do NATO

Stockholm - Finsko a Švédsko se ještě nerozhodly, zda podají žádost o členství v Severoatlantické alianci, s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu ale chtějí bezpečnostní situaci přehodnotit co nejrychleji. Uvedly to premiérky obou zemí Sanna Marinová a Magdalena Andersonová po jednání ve Stockholmu. Finsko se ohledně případného vstupu do NATO rozhodne během příštích několika týdnů, prohlásila Marinová.

"Na podání žádosti o vstup do NATO jsou různé názory a my je musíme velmi pečlivě analyzovat," řekla předsedkyně finské vlády na společné tiskové konferenci s Anderssonovou. "Domnívám se ale, že náš proces bude poměrně rychlý, v řádu týdnů, nikoli měsíců," dodala.

Podle Anderssonové musí být švédské "přehodnocení bezpečnostní situace důkladné, ale rychlé". Zároveň však není možné rozhodnutí uspěchat, dodala Anderssonová s tím, že výsledky hodnocení se čekají koncem května.

Finská premiérka Marinová zdůraznila, že bezpečnostní situace v Evropě se ruským útokem na Ukrajinu zásadně změnila. Zůstávat mimo alianci má svá rizika, stejně tak ovšem s sebou nese rizika i vstup do NATO, podotkla.

Také švédská premiérka poukázala na to, že členství v Severoatlantické alianci "má svá pro a proti". Členství přináší bezpečnostní záruky, ale také povinnosti vůči ostatním zemím, připomněla.