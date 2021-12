Finská zpěvačka Tarja Turunenová chystá v ČR čtyři předvánoční koncerty

Zlín - Všestranná finská zpěvačka Tarja Turunenová připravuje čtyři předvánoční koncerty v České republice. Bývalá členka populární metalové kapely Nightwish vystoupí v prosinci se svým doprovodem ve Zlíně, Praze, Olomouci a Ostravě, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. Adventní koncerty zpěvačky mají v tuzemsku několikaletou tradici. Loni se však kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru neuskutečnily.

"Rocková a metalová královna Tarja Turunen(ová) se opět chystá do České republiky, aby odjela ne rockové show, ale krásný vánoční koncert, který patří mezi to nejkrásnější vůbec, co se o Vánocích z hudební scény dá spatřit," uvedl Daron. Koncerty budou 14. prosince hostit Kongresové centrum ve Zlíně, 16. prosince Kongresové centrum v Praze, 17. prosince kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci a o den později ostravský Gong.

Vystoupení zpěvačky se podle organizátorů těší nesmírné popularitě, koncerty v Olomouci a Ostravě se blíží k vyprodání. "Tarju a její vánoční písničky a podání vánočních písniček lidi tady mají rádi, strašně se na ni těší. A mít nějaký koncert vyprodaný, speciálně v dnešní těžké covidové době, myslím si, že to je klobouk dolů," řekl Daron.

Na základě rozhodnutí vlády nesmí od 26. listopadu na kulturní akce více než 1000 sedících lidí. S dodržením podmínek nebudou mít pořadatelé podle Darona problém. "Sály jsou povětšinou menší, všechny koncerty stejně měly být na sezení," uvedl Daron.

Turunenová se zapsala do povědomí posluchačů jako interpretka odlišných žánrů, a to metalu a klasické hudby. Díky osobitému projevu se zpěvačka jako členka Nightwish stala jednou z nejpopulárnějších žen v metalové hudbě. V roce 2005 však kapelu po neshodách s jejími členy opustila a vydala se na sólovou dráhu. V České republice, kde koncertuje pravidelně, jí i poté zůstalo množství příznivců.

Také kapela Nightwish měla původně v předvánočním období v České republice vystoupit. Na 20. prosince byl naplánovaný její koncert v pražské O2 aréně, pořadatelé jej však přesunuli na 21. prosince 2022. Pragokoncert musel přesunout nebo zrušit i desítky dalších připravovaných podzimních a zimních koncertů zahraničních interpretů. Důvodem je epidemická situace a s ní svázané restrikce, které se v jednotlivých zemích liší, a tudíž znemožňují skupinám odjet klasická evropská turné.