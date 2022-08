Finové na úvod MS dvacítek porazili Lotyšsko 6:1, vyhráli i Američané

Edmonton (Kanada) - Hokejisté Finska, kteří budou ve čtvrtek druhým soupeřem české reprezentace na mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu, vstoupili do turnaje výhrou nad Lotyšskem 6:1. Ve skupině B zvítězili obhájci zlata ze Spojených států amerických nad Německem 5:1.

Vítězství Finska řídili útočníci Joakim Kemell a Aatu Räty, kteří si připsali po čtyřech bodech. Kemell vstřelil dva góly a na dva přihrál. Räty skóroval jednou a přidal tři asistence.

Kemell zajistil brankami z 9. a 12. minuty favoritovi vedení 2:0, ve druhé části zvýšili v přesilovkách Brad Lambert a Roni Hirvonen. Lotyši, kteří skončili loni v prosinci ve skupině A divize I v Dánsku druzí za Bělorusy a posunuli se mezi elitu místo vyloučených Ruska a Běloruska, snížili po 88 sekundách třetí části díky Klavsu Veinbergsovi. Výsledek v závěru zpečetili Räty a Kasper Puutio.

Američané měli proti Německu po první třetině také dvoubrankový náskok díky gólům Lukea Hughese a Logana Cooleyho, který využil přesilovku při vyloučení Benneta Rossmyho na pět minut a do konce utkání. Ve 22. minutě během 36 sekund zvýšili Landon Slaggert s Redem Savagem a minutu před koncem druhé části se prosadil ještě Riley Duran. Kaidanu Mberekovi sebral čisté konto v 54. minutě v početní výhodě Joshua Samanski.

Skupina A:

Lotyšsko - Finsko 1:6 (0:2, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 42. Veinbergs (Hodass, Silkalns) - 9. Kemell (Aatu Räty, Hirvonen), 12. Kemell (Hirvonen), 22. Lambert (Järventie, Heimosalmi), 39. Hirvonen (Aatu Räty, Simontaival), 56. Aatu Räty (Kemell, Heimosalmi), 59. Puutio (Kemell, Aatu Räty). Rozhodčí: Bloski (Kan.), Hunnius (Něm.) - Jusi (Fin.), Oliver (Kan.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:2.

Skupina B:

USA - Německo 5:1 (2:0, 3:0, 0:1)

Branky: 14. L. Hughes (Slaggert), 19. Cooley (Coronato, Peart), 22. Slaggert (L. Hughes, Mazur), 22. Savage (Duran, Pastujov), 39. Duran (Pastujov, James) - 54. Samanski (Szuber, Quapp). Rozhodčí: Brander (Fin.), Hiff - MacKey (Kan.), Špůr (ČR). Vyloučení: 1:2, navíc Rossmy (Něm.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1.

20:00 Švédsko - Švýcarsko.