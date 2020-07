Finanční správa žádá zpět 91 mil Kč z bonusů OSVČ

Praha - Finanční správa požaduje vrácení zhruba 91 milionů korun, které vyplatila na kompenzačních bonusech živnostníkům. Je to 0,4 procenta z celkem 21,7 miliardy korun, které stát na této podpoře vydal. Novinářům to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Finanční správa podle své šéfky Tatjany Richterové podala 28 trestních oznámení kvůli podezření ze spáchání trestného činu kvůli získání bonusů.

"Z tisíce žádostí jsou průměrně čtyři neoprávněné, takže každá 250., to jsou žádostí, kde nebyly splněny zákonné podmínky," uvedla Schillerová. Podle ní se na sociálních sítích či v médiích šíří fámy o tom, že finanční správa masivně žádá poskytnuté bonusy zpět. "Straší se tady lidé, naši živnostníci, naše osoby samostatně výdělečně činné, což považuji za trestuhodnou věc," řekla ministryně. Stát podle ní požaduje zpět něco přes 91 milionů korun.

Richterová dodala, že finanční správa spolu s Finančním analytickým úřadem (FAÚ) odhalila "pokusy o neoprávněné vylákání vyplacení bonusů" za 15,3 milionu korun. Poskytnutí 11,3 milionu zastavila. "Jedná se skutečně o větší částky. Nejedná se o osoby, které by si požádaly omylem, nebo nějakou neznalostí. Jsou to identifikovaná podvodná jednání ve většině případů organizovaných skupin, nebo nějakých jednotlivců, kteří jsou velice odvážní a myslí si, že my ty nástroje (kontroly) nemáme," řekla Richterová.

Senát dnes schválil kompenzační bonusy i pro pracovníky na dohodu. Žádat mohou o 350 korun na den za období od 12. března do 8. června, pokud před začátkem koronavirové epidemie v posledním půlroce pracovali aspoň čtyři měsíce a odváděli nemocenské pojištění. Podle ředitelky správy rychlost poskytování peněz nebude taková jako u bonusů pro živnostníky, a to kvůli důsledné kontrole. Finanční úřady totiž nemají informace o tom, zda takzvaní dohodáři odvody platili. Tyto údaje má k dispozici sociální správa.

Finanční správa zveřejnila formuláře žádostí na webu. Doložit bude nutné i kopii dohody a mzdový list. Podle Schillerové by schválený zákon mohl v nejbližších dnech podepsat prezident. Ministryně financí odhaduje, že by norma mohla začít platit kolem 28. července a peníze by žadatelé mohli začít dostávat na přelomu července a srpna.