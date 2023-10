Finální nabídku na blok v Dukovanech podají v termínu všichni tři uchazeči

Praha - Nabídku na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech podají všichni tři přihlášení uchazeči. Severoamerická společnost Westinghouse dnes potvrdila, že do konce října podá vlastní nabídku, už dříve to samé deklarovaly také francouzská EDF a korejská KHNP. Vyplývá to z vyjádření společností pro ČTK. Aktuální termín pro podání nabídek je stanoven do 31. října. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Uchazeči o stavbu bloku podali své první nabídky loni na podzim. Polostátní ČEZ, který má projekt na starosti, detaily nabídek nezveřejnil. Na jaře vedl s uchazeči vyjasňovací jednání, na nichž si chtěl se zájemci vysvětlit některé podmínky tendru a první nabídky. Následně je ČEZ vyzval k podání finálních nabídek.

Původní termín pro podání finálních nabídek byl stanoven nejprve na 15. září, posléze byl posunut na 2. října. Necelé dva týdny týdny před vypršením tohoto termínu však ČEZ datum pro podání finálních nabídek znovu odložil. Podle serveru Novinky.cz o to požádal Westinghouse. Po finálním obdržení nabídek je ČEZ vyhodnotí a hodnoticí zprávu předá vládě ke schválení.

"Nabídku na konci října podáme. Podáme ji tak, jak si myslíme, že je pro investora nejlepší. Přinášíme řešení, které už funguje a je ověřené," řekl dnes ČTK šéf Westinghouse Česká republika Petr Brzezina.

Ostatní dva uchazeči potvrdili úmysl podat nabídku v termínu už dříve. EDF na začátku října oznámila, že má svou nabídku, kterou po vyjasňovacích jednáních s ČEZ upravila, připravenou. Francouzská firma už proto zahájila proces předání své nabídky. Kdy bude tento proces dokončen společnost nespecifikovala.

Připravenost své nabídky v minulých dnech potvrdila i jihokorejská KHNP. "Vzhledem k tomu, že KHNP byla připravena na podání nabídky v původním termínu 2. října, jsme plně připraveni podat nabídku v novém termínu," uvedl pro ČTK zástupce pražské kanceláře společnosti Minhwan Chang.

ČEZ loni spolu s nabídkami na stavbu nového dukovanského reaktoru dostal rovněž nezávazné nabídky na opce na další blok v Dukovanech a stavbu třetího a čtvrtého bloku v Temelíně. ČEZ i stát už dříve připustily, že k pokrytí spotřeby elektřiny v Česku bude nejspíš do budoucna potřeba dostavět další bloky jaderných elektráren.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.