Finalisty extraligy určí sedmé zápasy, Sparta usiluje o zápis do historie

Praha - Teprve až poslední možné sedmé zápasy určí ve čtvrtek finalisty play off hokejové extraligy. Hráči Sparty se pokusí v domácím prostředí završit velký obrat série proti Liberci, s nímž prohrávali už 0:3. Pokud se jim to podaří, budou v play off domácí nejvyšší soutěže vůbec prvním týmem, který takovou překážku zvládl překonat. Klíčový sedmý duel si odvráceným mečbolem Třince vynutila i Mladá Boleslav, zápas o všechno se ale odehraje v aréně Ocelářů.

Vítěz základní části Sparta může mít po svém zmrtvýchvstání psychicky navrch, kouč Miloslav Hořava ale podobné úvahy rázně odmítl. "Nemyslím si, že jde o nějakou vzpruhu, když jsme vyrovnali sérii z 0:3 na 3:3, jen jsme prostě pořád ve hře. A velký podíl na tom má skvěle chytající brankář Matěj Machovský," prohlásil Hořava.

V podobném duchu mluvil i kapitán Pražanů Michal Řepík. "Pro nás je fantastické, že jdeme do sedmého zápasu. Jsme strašně rádi, že jsme se takhle do té série vrátili a srovnali na 3:3. Ta situace pro nás nebyla vůbec jednoduchá, ale ukázal se charakter našeho týmu. Do sedmého zápasu musíme jít naplno a nechat tam všechno," uvedl Řepík.

"Nedomnívám se ale, že Liberec bude nějak dole nebo že by na tom byli psychicky špatně. Mají dobrý tým a jsou tam výborní hráči. Rozhodně si nemůžeme myslet, že jsme nějak na koni. Jdeme do toho s pokorou a budeme se snažit vymáčknout ze sebe všechny zbývající síly. Potom ať vyhraje ten lepší tým," doplnil Řepík.

Ani v táboře Severočechů nehodlají spoléhat na náznaky nepohody v řadách soupeře. "Nemyslím si, že na Spartu teď po vyrovnání série bude najednou větší tlak. Byl na ní už dost velký tlak za stavu 3:0 pro nás. Věděli, že už nemají šanci uhnout, a podařilo se jim srovnat. Sedmé utkání zkrátka rozhodne a je to otevřené na obou stranách, my do něj musíme dát všechno," prohlásil útočník Radan Lenc.

"Samozřejmě je těžké prohrát podruhé za sebou prodloužení, ale věřím, že naše mužstvo je silné a charakter hráčů je velký. Myslím, že to není o tom, že byl stav 3:0 v sérii. Nejdříve jsem prostě vyhráli tři zápasy po sobě my, pak uspěla třikrát v řadě Sparta. Jsme dobře trénovaní a nachystáme se na čtvrtek," řekl trenér Patrik Augusta.

Sparta od zavedení sérií na čtyři vítězné zápasy v rozhodujícím sedmém utkání z celkem čtyř pokusů ještě ani jednou neuspěla. Liberec si zahraje sedmý zápas v play off pošesté a uspěl zatím dvakrát.

Oceláři v úterý nevyužili první mečbol, teď ale věří, že sedmý zápas zvládnou a postoupí potřetí v řadě do finále extraligy. "Rozhodne to, jak budeme chtít. Jak budou hráči chtít uspět od prvního vhození kotouče na led," řekl trenér Václav Varaďa.

Třinec zatím zvládl všechna lichá utkání série, a pokud bude v této statistice pokračovat, uspěje. "Šesté utkání jsme nezvládli, ale teď nás čeká sedmé u nás doma a já věřím, že hráči udělají maximum pro postup do finále," podotkl.

Slezané mají se sedmými zápasy play off extraligy velké zkušenosti. Třinec hrál takový duel sedmkrát a uspěl čtyřikrát. Pokaždé se tak stalo doma, kde nastoupil ke klíčové bitvě pětkrát. Pro Mladou Boleslav to bude premiéra. "Musíme si do utkání přenést vše, co jsme měli v šestém zápase. Emoce, důraz, dobrý začátek," podotkl kouč Pavel Patera.

Hráči se na utkání těší. "Musíme dobře zregenerovat, trošku potrénovat a pak půjdeme na věc. Pojedeme si to užít a dáme do toho všechno. Bude to o nás. Když předvedeme výkon jako v šestém zápase, tak máme šanci postup urvat,“ řekl útočník Ondřej Najman.

Statistické údaje před čtvrtečními zápasy semifinále play off extraligy: HC Sparta Praha (po základní části 1.) - Bílí Tygři Liberec (4.). Začátek: 17:00 (ČT Sport). Stav série: 3:3. Výsledky zápasů v sérii: 1:5, 1:3, 2:3 v prodl., 5:0, 3:2 v 2. prodl., 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči v sérii: Michal Řepík 6 zápasů/7 bodů (3 branky + 4 asistence) - Radan Lenc 6/9 (0+9). Nejproduktivnější hráči v play off: Michal Řepík 10/12 (5+7) - Michal Birner 10/12 (3+9). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Michal Řepík 52/53 (26+27) - Michal Birner 50/45 (14+31). Statistiky brankářů v sérii: Matěj Machovský průměr 1,49 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 95,04 procenta a jednou udržel čisté konto, Alexander Salák 4,01 a 87,30 - Petr Kváča 2,24 a 90,26. Statistiky brankářů v play off: Matěj Machovský 1,49, 95,04 a jednou udržel čisté konto, Alexander Salák 1,83, 93,75 a dvakrát udržel čisté konto - Petr Kváča 1,73, 92,52 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Matěj Machovský 2,26, 91,30 a pětkrát udržel čisté konto, Alexander Salák 1,63, 94,01 a jednou udržel čisté konto, Jakub Neužil 2,27 a 90,00 - Petr Kváča 2,07, 92,46 a dvakrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 2,15, 91,08 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta se může stát prvním týmem v historii play off domácí nejvyšší soutěže, který by zvládl obrat z 0:3 na zápasy. Povedlo se to jen v roce 1998 v baráži o extraligu Opavě proti Znojmu. V sériích na čtyři vítězné zápasy se podařilo po dvou domácích prohrách otočit vývoj z dosavadních čtrnácti případů jen jednou: předloni v semifinále to dokázal Třinec proti Plzni, který nakonec zvítězil 4:3 na zápasy. - Pražané mohou postoupit do finále play off podesáté v historii. Titul slavili po úspěšné vyřazovací části v letech 1990, 1993, 2000, 2002, 2006 a 2007. Ve finále prohráli v letech 1988, 2001 a 2016. - Sparta v případě vyřazení získá bronz, protože vyhrála základní část. Dosud dosáhla na 34 medailí (8 zlatých - 10 stříbrných - 16 bronzových). - Liberec může dosáhnout na čtvrtou finálovou účast v historii. Od roku 2016, kdy získali historický titul, chyběli Bílí Tygři v boji o zlato jen v sezoně 2017/18 (vypadli ve čtvrtfinále). Loni bylo play off po předkole zrušeno, takže Liberečtí mohou postoupit do finále počtvrté z posledních pěti dohraných sezon. - Sparta hraje s Libercem v play off popáté. V roce 2007 při cestě za dosud posledním titulem v semifinále vyhrála 4:1 na zápasy. Potom třikrát uspěli Severočeši. O rok později ovládli čtvrtfinálovou sérii 4:0, v roce 2016 ve finále zvítězili 4:2 a získali dosud jediný titul, před třemi roky vyhráli v předkole 3:0. - Sparta od zavedení sérií na čtyři vítězné zápasy v rozhodujícím sedmém utkání ze čtyř pokusů ani jednou neuspěla. V roce 2004 prohrála v semifinále doma se Slavií (0:3), o šest let později ve čtvrtfinále na ledě Vítkovic (1:3), v roce 2013 v klíčové bitvě v semifinále v Třinci (0:5) a o sezonu později ve stejné fázi doma s Kometou Brno (4:5). - Liberec čeká sedmý zápas v play off pošesté a uspěl zatím dvakrát. V roce 2005 vyhrál ve čtvrtfinále na ledě Slavie (5:1), o dva roky později ve stejné fázi doma porazil Třinec (4:2), v roce 2008 podlehl opět v Praze Slavii v semifinále (1:2), o tři roky později ve čtvrtfinále prohrál doma se Slavií (3:4 v prodloužení) a v roce 2018 také ve čtvrtfinále v Hradci Králové (1:2). V O2 areně se představí v této klíčové bitvě potřetí, ale po Slavii to bude poprvé proti Spartě. - Kapitán Sparty Michal Řepík může sehrát 200. zápas v extralize. HC Oceláři Třinec (2.) - BK Mladá Boleslav (3.). Začátek: 19:00 (O2 TV Sport). Stav série: 3:3.Výsledky zápasů v sérii: 2:0, 1:3, 3:1, 1:3, 3:0, 2:4. Nejproduktivnější hráči v sérii: Martin Růžička 6/6 (4+2) - Jakub Kotala, David Šťastný oba 6/3 (1+2). Nejproduktivnější hráči v play off: Matěj Stránský 10/11 (3+8) - Jakub Kotala 10/10 (6+4). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Martin Růžička 52/63 (19+44) - David Šťastný 50/52 (26+26). Statistiky brankářů v sérii: Ondřej Kacetl 1,51, 94,48 a dvakrát udržel čisté konto - Jan Růžička 2,02 a 92,31. Statistiky brankářů v play off: Ondřej Kacetl 1,30, 95,22 a třikrát udržel čisté konto - Jan Růžička 1,71, 93,95 a dvakrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Jakub Štěpánek 2,31, 90,54 a třikrát udržel čisté konto, Ondřej Kacetl 2,45 a 88,76 - Jan Růžička 2,27, 91,34 a třikrát udržel čisté konto, Gašper Krošelj 2,40 a 91,28, Marek Schwarz 2,00 a 93,10. Zajímavosti: - Oceláři při své desáté semifinálové účasti útočí na šestý postup. V letech 2008, 2015 a 2018 získali stříbro a v sezonách 2010/11 a 2018/19 dosáhli na titul. - Mladá Boleslav útočí na premiérovou finálovou účast. Dosud bylo jejím maximem semifinále a konečné čtvrté místo z roku 2016. - Třinec hraje s Mladou Boleslaví v play off podruhé. Ve čtvrtfinále v roce 2015 slavil postup po vítězství 4:1 na utkání. - Mladá Boleslav by jako třetí tým základní části získala při vyřazení historickou bronzovou medaili v případě, že Liberec nepostoupí do finále. Od výsledku Bílých Tygrů se bude v případě konce sezony Bruslařského klubu v semifinále odvíjet i jeho účast v Lize mistrů. Tam by doplnil Spartu a Třinec v případě, že by Liberec nezískal mistrovský titul. - Třinec hrál rozhodující sedmý zápas sedmkrát a uspěl čtyřikrát. V roce 2004 ve čtvrtfinále prohrál ve Zlíně 0:2, o tři roky později ve stejné fázi podlehl v Liberci 2:4. Doma zvládl v roce 2011 rozhodující semifinále se Slavií (5:2), o dva roky později uspěl ve čtvrtfinále na vlastním ledě proti Spartě (5:0), v roce 2015 ve finále podlehl doma Litvínovu (0:2) a o tři roky později ve čtvrtfinále rozdrtil na vlastním ledě Pardubice (8:1). Naposledy hrál sedmý duel předloni v semifinále s Plzní a vyhrál doma 5:1. - Mladá Boleslav prožije rozhodující sedmý zápas v play off extraligy poprvé. V baráži o extraligu jej ale absolvovala dvakrát. V roce v něm doma zdolala Ústí nad Labem (4:1) a udržela se mezi elitou, o rok později v něm na vlastním ledě podlehla Chomutovu (2:4) a sestoupila. - Útočník Jan Stránský z Mladé Boleslavi oslaví v pátek 31. narozeniny.