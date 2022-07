Finále ligy amerického fotbalu vyhráli Prague Lions, vedl je Žouželka

Praha - Vítězi ligy amerického fotbalu jsou Prague Lions, kteří ve finále porazili obhájce titulu Vysočinu Gladiators. K výhře 35:29 dovedl pražský tým skvělým výkonem Adam Žouželka, který byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem Czech Bowlu. Lions v domácí soutěži triumfovali pošesté.

Žouželka byl na stadionu Viktorie Žižkov k nezastavení, v zápase si celkem připsal 262 yardů a dva touchdowny. "Občas to bylo infarktové, ale povedlo se to. Jsme mistři,“ radoval se. "V titul jsme doufali, ale MVP, to mě v životě nenapadlo,” dodal v tiskové zprávě Žouželka.

Lions toužili po odvetě za loňskou finálovou porážku a úvod zápasu se jim vydařil. Během první čtvrtiny se do endzóny dostali hned třikrát a vybudovali si náskok 21:0. Další ránu pak Vysočině zasadil Žouželka, jenž v druhé čtvrtině převzal míč jeden yard od vlastní endzóny a po sprintu přes celé hřiště si připsal touchdown.

"Takový sprint přes celé hřiště jsem dal úplně poprvé. Byla to zásluha spoluhráčů, nikdo se mě nedotkl. Myslel jsem, že to snad ani neuběhnu. Možná to byl ten rozdílový touchdown," řekl Žouželka.

Gladiators se nevzdali, nesrazilo je ani vyloučení dvou klíčových hráčů obrany. Quarterback Jan Dundáček zavelel ke zdramatizování zápasu dvěma touchdowny, Lions ale odmítli vyrovnání touchdownem Shazzona Mumphreyho. "Nechali jsme se v první čtvrtině zahrabat do strašně velké díry,” litoval Dundáček.

Czech Bowl, finále české ligy amerického fotbalu v Praze:

Prague Lions - Vysočina Gladiators 35:29 (21:0, 7:7, 0:7, 7:15).